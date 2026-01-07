Cuando el cometa 3I Atlas pase por Júpiter podría cambiar su trayectoria e incrementar su misterio

El cometa 3I ATLAS se ha convertido en uno de los objetos más interesante que ha visitado nuestro Sistema Solar en décadas. No solo porque es un cuerpo interestelar es, sino porque su trayectoria y su interacción con los planetas gigantes como Júpiter podrían modificar su rumbo y alimentar la curiosidad de astrónomos en todo el mundo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasará cuando 3I/ATLAS pase por Júpiter?

Aunque 3I/ATLAS no se detendrá ni quedará en órbita, su acercamiento al gigante gaseoso de Júpiter en marzo de 2026 será fundamental para entender mejor su naturaleza. Las simulaciones dinámicas muestran que pasará a una distancia cercana al radio de influencia gravitacional del planeta gigante y se espera que esto cambie su trayectoria.

Esto ocurre cuando un objeto pasa lo bastante cerca de un planeta masivo y su gravedad “tira” de él, cambiando ligeramente su rumbo y velocidad. En el caso de 3I/ATLAS, los científicos esperan que esa interacción pueda modificar su dirección y cómo continúa su viaje interestelar, aunque no lo capture ni lo detenga.

Además de la gravedad, los gases expulsados por el cometa al sublimarse mientras se calienta al acercarse al Sol pueden causar perturbaciones adicionales; sin embargo, considerando las condiciones extraordinarias del cometa 3I Atlas, esto podría ser muy diferente, por lo que la NASA se mantiene atenta a su camino.

¿Por qué sería importante el cambio en la trayectoria del cometa 3I Atlas?

El paso cercano a Júpiter no solo es relevante por la física orbital, sino porque podría revelar datos valiosos sobre la naturaleza y origen de este visitante interestelar. Sin embargo, considerando que el 3I Atlas ha presentado comportamientos muy diferentes a los cometas que conocemos, será esencial saber su comportamiento en una situación como esta.

Recordemos que su simple presencia ha provocado una enorme cantidad de teorías sobre su origen y sobre si realmente es un cometa o una especie de nave extraterrestre; sin embargo, todo parece indicar que sí es un cuerpo natural.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.