ESA revela fotos nunca antes vistas de 3I/ATLAS más 5 hallazgos clave del cometa

Nuevas imágenes y datos del cometa 3I/ATLAS fueron reveladas por la Agencia Espacial Europea (ESA) tras su paso más cercano al Sol en noviembre del 2025, cuando la sonda Juice se encontraba en la órbita de Venus y pudo colocarse en el punto exacto para activar sus 5 instrumentos y observar este objeto interestelar como nunca antes.

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Luego de analizar la información durante meses, los científicos confirmaron que 3I/ATLAS mostró una actividad intensa y muy visible, lo que coincide con la información obtenida de cometas conocidos y a la vez, refuerza las teorías sobre los procesos universales dentro y fuera del Sistema Solar.

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Los 5 nuevos hallazgos de 3I/ATLAS

De acuerdo con la ESA, estos fueron los nuevos hallazgos que Juice consiguió de 3I/Atlas:



Libera 2,000 kg de vapor de agua por segundo, equivalente a 70 piscinas olímpicas diarias El vapor se emite desde el lado orientado al Sol El gas y polvo se extienden más de 5 millones de km Tiene una coma visible y dos colas, como los cometas del Sistema Solar Sus datos ayudan a mejorar los modelos de defensa planetaria

Los datos confirmaron que, aunque es un objeto interestelar, no es "exótico", por lo que el Universo está regido por las mismas leyes físicas.

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3I/ATLAS es un fósil de universo primitivo

Según las investigaciones de los telescopios Hubble y James Web, el cometa 3I/ATLAS se formó hace más de 10 mil millones de años en el disco de la Vía Láctea y su composición inusual de moléculas ligada a entornos fríos y radiación interna lo convierten en una cápsula de tiempo, pues al analizarlo a detalle, se reconstruyeron las condiciones del universo temprano y la formación de sus sistemas planetarios.

¿Por qué 3I/ATLAS es importante para la Tierra?

El avance de la investigación sobre 3I/ATLAS resulta clave para la defensa planetaria, ya que esto permitió a muchos expertos a seguir su trayectoria y a entender como el gas y polvo alteran su curso, información que podría servir para prevenir futuros riesgos y mejorar sistemas de alerta.

¿Qué le depara a 3I/ATLAS?

Científicos seguirán analizando y estudiando los datos de 3I/ATLAS en los próximos meses mientras que el objeto se encuentra abandonando nuestro Sistema Solar. Por su parte, la misión Juice que capturó la información continuará su viaje hacia Júpiter con llegada prevista para el 2031.