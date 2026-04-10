En VIVO del regreso de Artemis II a la Tierra tras viaje a la Luna

Hace poco más de medio siglo la humanidad llegó a la Luna y este 2026 se volvió a hacer historia por el lanzamiento de la misión Artemis II donde los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen viajaron al espacio para ver la cara oculta de la Luna y este 10 de abril regresarán a la Tierra.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

En vivo del aterrizaje de Artemis II

De acuerdo con el itinerario oficial de la NASA la nave espacial Orion realizará el amerizaje en el Océano Pacífico a las 08:06 pm hora del este de Estados Unidos y en México será a las 18:06 horas.

Luego de 10 días de viaje en el espacio, la tripulación de Orion regresará a la Tierra y comenzarán la preparaciones para un alunizaje. La nave Orion ingresará a la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad aproximada de 40 mil kilómetros por hora y se reducirá gradualmente hasta poco más de 500 kilómetros por hora.

Al chocar con las capas del aire se genera una enorme fricción que eleva la temperatura exterior a niveles muy críticos y la nave experimentará temperaturas extremas. Los paracaídas de la capsula ayudarán a reducir la velocidad para que el reingreso a la Tierra sea de la forma más segura posible.

Puedes ver el amerizaje en vivo aquí:

La salud de los astronautas tras el viaje a la Luna

Según el el Programa de Investigación Humana de la NASA, el cuerpo humano se enfrenta a varios cambios físicos y psicológicos al viajar al espacio, por lo que los astronautas de Artemis II podrían presentar:

Microgavedad en el cuerpo

Radiación espacial

Inestabilidad mental

Sistema inmunológico comprometido

Estudiarán los efectos que provoca en los astronautas la misión Artemis II

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.