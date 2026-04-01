¡No pisaremos la Luna! Este es el protocolo del viaje de la NASA al satélite de La Tierra

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despegarán viajarán a la Luna este 1 de abril y si quieres conocer todos los detalles de la misión Artemis II, aquí te explicamos paso a paso en qué consiste.

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Paso a paso del despegue de la misión Artemis II

El viaje será de 1 días donde la nave Orion recorrerá más de un millón de kilómetros y alcanzará velocidades de 40 mil kilómetros por hora, es decir 11.2 kilómetros por segundo. Para el despegue el cohete SLS empleará 2 mil millones 700 mil litros de combustible compuesto por hidrógeno y oxígeno líquido.

Dos minutos después del despegue se desacoplarán los propulsores laterales del cohete SLS y la cápsula Orion se acercará a la órbita baja de la Tierra. Posteriormente se desacoplará el motor principal del Sistema de Lanzamiento Espacial.

Viaje a la Luna por día

El primer día la cápsula orbitará la Tierra a 28 mil kilómetros por hora en una órbita alta. En el Ecuador la nave dibujará una elipse a 74 mil kilómetros de la Tierra y después de 23 horas de viaje la tripulación realizará maniobras para comprobar la movilidad de la nave y su funcionamiento. Este paso es fundamenta pues durante ese lapso todavía será posible el regreso seguro a la Tierra.

Durante el trayecto los astronautas se percatarán de dos fenómenos, un olor semejante al metal quemado y según Scott Kelly ese es el olor del espacio. También se percibe un olor a "coche nuevo" debido a los gases que despiden los objetos de plástico. El siguiente fenómeno es que al cerrar los ojos la tripulación percibirá destellos intensos al interior de sus párpados pero independientes de los fosfenos debido a la radiación cósmica que choca contra su retina y estimula el nervio óptico.

Después la cápsula Orion se encontrara en apogeo es decir en el punto más lejano a la Tierra y se convertirán en los humanos que más lejos han estado del planeta. Cuando Artemis II pase por la cara oculta de la Luna la tripulación verá el satélite como una pelota de basquetbol y en ese momento se perderá la comunicación con la Tierra durante 30 a 50 minutos.

En ese lapso los astronautas tomarán fotos y videos de la cara oculta de la Luna y realizarán observaciones.

El regreso a la Tierra

Después de que pase por la cara oculta de la Luna, Artemis II será atraída por el campo gravitatorio de la Tierra y se generará el efecto honda y la asistencia gravitatoria le permitirá acercarse a la Tierra con un consumo mínimo de combustible pues el sobrante se usará para el reingreso a la atmósfera.

Cuando la cápsula Orion este a 122 kilómetros de la Tierra comenzará a sentir los efectos de la atmósfera terráquea y se activará un escudo térmico para proteger la nave de los 2 mil 700 grados a los que se encontrará al exterior de la cápsula y descenderá a unos 40 mil kilómetros por hora.

El combustible restante se usará para contrarrestar la velocidad del reingreso y cuando supere el calor de la atmósfera desplegará dos paracaídas. La nave aterrizará a unos 27 kilómetros por hora en el océano Pacífico cerca de California.

¿Por qué la misión Artemis II no realizará un alunizaje?

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