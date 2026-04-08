Luis Salcedo, el mexicano clave en la misión Artemis II de la NASA

Desde hace varios días, los ojos del mundo están puestos en la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que buscará llevar de nuevo al ser humano a la órbita lunar y hay un mexicano que tiene un papal fundamental en la NASA.

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¿Quién es Luis Adolfo Saucedo?

Luis Adolfo Saucedo es un ingeniero con más de 25 años de experiencia dentro de la Agencia Espacial y ha participado en varios proyectos aeroespaciales de alto nivel.

Actualmente es subdirector del Módulo de Tripulación y Servicio de la nave Orion y su equipo se encarga de diseñar los sistemas de módulo de tripulación, la integración de componentes críticos de la nave y realizar las pruebas para garantizar que todo funciones correctamente en el espacio.

Mexicano a cargo de la seguridad de la tripulación Artemis II

La labor de Luis Adolfo Saucedo es esencial pues se encarga de coordinar y probar los sistemas de soporte vital de la nave Orion como producción de aire respirable, manejo de agua potable, eliminación de gases y residuos y protección térmica durante el reingreso. Así que el coordina el desarrollo de estos sistemas para garantizar que la tripulación pueda sobrevivir y operar en el espacio.

Artemis II y el regreso a la Luna

La misión Artemis II es el primer vuelo tripulado de la nave Orion donde los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar. Esto permitirá validar tecnologías críticas para poder utilizarlas en futuras misiones incluido un alunizaje. El regreso de los astronautas se tiene previsto para el 10 de abril, así que muy pronto podremos saber más sobre todo lo que descubrieron en su viaje al espacio.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II