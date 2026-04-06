NASA muestra lado oculto de la Luna; Artemis II pierde comunicación al orbitarla

Uno de los misterios más grandes de la humanidad es conocer el lado oculto de la Luna, existen películas e historias que hablan de extraterrestres u objetos que se podrían encontrar; este día finalmente cuatro astronautas lograron observarlo; sin embargo, perdieron la comunicación durante 40 minutos.

Desde la Tierra no podemos la otra cara de la Luna porque tarda exactamente el mismo tiempo en rotar sobre su propio eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, aproximadamente 27.3 días, este fenómeno se conoce como rotación sincrónica y es la razón por la que el mismo hemisferio siempre mira hacia el planeta.

En la imagen compartida por la NASA se muestra la cara visible de la Luna a la derecha y su cara oculta a la izquierda. La tripulación de Artemis II es la primera en observar la cara oculta con ojos humanos.

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A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA — NASA (@NASA) April 6, 2026

Pierden comunicación tripulantes de Artemis al orbitar lado oculto de la Luna

Artemis ll perdió comunicación con Tierra, como estaba previsto, mientras la nave Orión pasaba por el lado oculto de la Luna. Los miembros de la tripulación describieron con gran detalle la superficie lunar. El piloto Victor Glover comentó al control de la misión en Houston, Texas, que estaba maravillado con la superficie lunar.

Los cuatro astronautas de Artemis establecieron un nuevo récord de vuelo espacial el lunes al superar la distancia máxima de 248 mil millas desde la Tierra alcanzada en 1970 por el Apolo 13.

Mirar el lado oculto marca un punto culminante en la misión Artemis II, de casi 10 días de duración, además se trata del primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis de la NASA, sucesor del proyecto Apolo de la NASA de las décadas de 1960 y 1970, y el primer viaje del mundo para enviar humanos a las proximidades de la Luna en más de medio siglo.

Recuento de la misión Artemis II y las fotos de la Tierra