El lugar donde aterrizará la misión Artemis II y los retos de entrar a la Tierra tras el viaje a la Luna

La misión Artemis II esta a punto de regresar a la Tierra tras viajar al espacio para ver la cara oculta de la Luna, esta maniobra final consistirá en un descenso vertiginoso que culminará con un histórico amerizaje.

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¿Cómo será el amerizaje en el Océano Pacífico?

El regreso de Artemis II marca el éxito del primer vuelo con astronautas de la NASA, Orion saldrá de la esfera de influencia lunar antes de que se aleje demasiado de la Luna.

Posteriormente, el motor de Orion volverá a encenderse para la primera maniobra orbital de corrección de la trayectoria de regreso que ajustarán la trayectoria de Orion hacia la Tierra. Mientras tanto la tripulación podrá descansar y retomar sus tareas finales antes de regresar.

Después la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de gran radiación como las erupciones solares y utilizarán los suministro y equipamiento de Orion para construir un refugio. Se llevarán a cabo experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de la nave.

Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Posteriormente la tripulación hará una prueba de la capacidad de pilotaje manual de Orion y pasarán a una posición orientada de cola al Sol y efectuarán maniobras de orientación con relación al plano de vuelo comparando los modos de seis grados de libertad y tres grados de liberad de control de orientación de la nave.

En el día 9 comenzarán los preparativos para el regreso a la Tierra y los tripulantes estudiarán los procedimientos de reingreso y amerizaje para garantizar que la nave permanezca encaminada a su regreso.

La tripulación completará tareas y realizarán la última maniobra orbital de corrección de la trayectoria para que Orion realice el amerizaje. El módulo de la tripulación se separará del módulo de servicio y se expondrá el escudo térmico del módulo para proteger la nave espacial pues atravesarán la atmósfera terrestre a unos mil 650 grados Celsius.

Une vez que reingresen la cubierta será desechada para el despliegue de paracaídas. Dos de frenado que reducirán la velocidad de la cápsula hasta uno 494 kilómetros por hora y otros tres paracaídas piloto que desplegarán los últimos tres paracaídas principales que reducirán casi 27 kilómetros para el amerizaje en el océano Pacífico donde estará esperando personal de la NASA y la Marina de los Estados Unidos.

Fecha y hora del regreso de Artemis II a la Tierra

El amerizaje esta programado para el viernes 10 de abril a las 20:06 horas EDT o a las 00:06 GMT del sábado frente a las costas de California. Para los entusiastas del espacio el aterrizaje se transmitirá en vivo en los siguientes canales:

NASA+ la plataforma de streaming oficial gratuita en alta definición

Canales de YouTube en inglés y en español

Redes sociales utilizando el hashtag Artemis

¿Por qué la misión Artemis II no realizará un alunizaje?