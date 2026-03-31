FOTOS: NASA revela los trajes de astronauta de la tripulación del Artemis II

La NASA publicó las primeras fotos oficiales de los trajes de astronauta de la tripulación Artemis II, misión que marcará el regreso de la humanidad a la Luna. Las imágenes fueron tomadas por el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, el pasado 27 de enero del 2026, cuando presentaron el equipo listo para el vuelo.

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Estos trajes forman parte del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS) y fueron diseñados a medida para Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen con el fin de proteger a los astronautas durante las fases más críticas del viaje.

Four prime 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇨🇦 two backup 🇺🇸 🇨🇦 and one spare for testing (shoutout to Nick and our outstanding suit lab)! We learned a lot this launch period. Looking forward to March 🚀 pic.twitter.com/Uc3zU4JS2a — Dr. Jenni Gibbons (@Astro_Jenni) February 4, 2026

¿Qué trajes usará la tripulación de Artemis II?

La misión utilizará el OCSS, un traje espacial presurizado diseñado para el lanzamiento y la reentrada atmosférica a la Tierra. No está diseñado para caminar sobre la Luna, sino para operar dentro de la nave espacial Orion.

La tecnología con la que se desarrolló se basó en experiencia en el campo de los vuelos espaciales, donde la NASA buscó equilibrio entre movilidad, seguridad y comodidad en espacios confinados.

¿Para qué sirven estos trajes?

Brindan protección durante situaciones de alto riesgo, como el lanzamiento, emergencias en cabina, reentrada atmosférica a alta velocidad y mantener a la tripulación con vida hasta 6 días en caso de despresurización de la cabina, lo que aumentó el margen de seguridad durante las misiones de larga duración.

La NASA dio a conocer fotos de los trajes que llevarán los cuatro astronautas de la misión Artemis II, conformado por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch.|NASA

Mejoras importantes con respecto a los trajes anteriores

El nuevo diseño incluye un casco más ligero, comunicación mejorada y un sistema térmico avanzado con refrigeración líquida más eficiente. Además, incorpora guantes resistentes compatibles con pantallas táctiles, botas con mejor agarre y resistentes al fuego para mayor seguridad.

¿Por qué son de color naranja?

El color naranja brillante facilita la localización de los astronautas en caso de un amerizaje de emergencia en el océano, por ello cada traje incluye un equipo de supervivencia como chaleco salvavidas, cuchillo y luces de señalización.

Cada traje espacial incluye equipo de supervivencia, como un chaleco salvavidas, un cuchillo y luces de señalización, lo que mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

Objetivo de la misión Artemis II

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis. La nave espacial Orion orbitará la Luna sin aterrizar, como prueba para futuras misiones. El lanzamiento está programado para el 1 de abril de 2026. Este hito será crucial para preparar el regreso de los humanos a la Luna y futuras misiones a Marte.