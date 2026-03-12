Habrá lluvia de estrellas Gamma Nórmidas y será visible en México

Si te gusta mirar los fenómenos astronómicos, marzo es un mes muy especial pues el cielo nos ha regalado imágenes para recordar, así que no te puedes perder la lluvia de estrellas que habrá próximamente.

Lluvia de estrellas Gamma Nórmidas

La lluvia de estrellas Gamma Nórmidas es una lluvia de meteoros considerada débil por los especialistas pues tiene un periodo de actividad poco definido y origen desconocido.

De acuerdo con StarWalk esta lluvia promedia alrededor de 6 meteoros por hora durante el máximo y 3 meteoros por hora durante el resto de su periodo de actividad.

Reciben este nombre por la proximidad con la estrella gamma de la constelación de Norma y las descubrió Ronald A. McIntosh en 1929, según el sitio web Historias de Astronomía.

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas?

La lluvia de estrellas Gamma Nórmidas estará activa hasta el 28 de marzo; sin embargo será el próximo sábado 14 de marzo cuando sea el punto máximo de observación. Debido a que la Luna se encuentra en Cuarto Menguante su brillo reducirá el número de meteoros visibles.

Por ello se recomienda mirar desde zonas altas de la capital como el Ajusco, El Parque Nacional del Desierto de los Leones o el Parque Ecológico de Xochimilco.

