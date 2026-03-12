¡Una bola de fuego muy luminosa! Captan meteorito en cielo de Alemania y Francia

Una bola de fuego que iluminó los cielos de Europa Occidental sorprendió a la comunidad científica y ya se encuentran realizando investigaciones para conocer su origen y características.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Captan meteorito en varios países de Europa

La Agencia Espacial Europea (ESA) detectó una bola de fuego que iluminó el cielo de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos el pasado 8 de marzo.

El fenómeno fue visible alrededor de las 19:00 horas y duró alrededor de 6 segundos; generó un destello brillante y una estela luminosa.

Además, la red de bólidos AllSky7 y la Organización Internacional de Meteoros recibieron reportes de más de 3 mil personas sobre el objeto.

ESA investiga el fenómeno

Mediante un comunicado, la ESA informó que un equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial esta tratando de estimar el tamaño del objeto. Según el momento y la dirección del impacto, el objeto no era visible para ninguno de los telescopios de gran escala que exploran el cielo nocturno.

Hasta la fecha solo se han detectado con éxito 11 objetos espaciales naturales antes de su entrada a la atmósfera La mayoría de los objetos son desapercibidos.

Un equipo de científicos de Reino Unido compartió una nueva estimación sobre la cantidad de roca espacial que cae a la Tierra cada año y supera los 16 mil kilos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.