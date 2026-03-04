Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad tendrá más de 100 actividades artísticas y culturales en CDMX

El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y para conmemorarlo, la Secretaría de Cultura de la CDMX presentó la nueva edición de "Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad" donde habrá más de 100 actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo en más de 60 sedes.

Actividades en de "Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad"

Este evento surgió con el objetivo de crear un espacio donde las manifestaciones artísticas de las mujeres tengan protagonismo. Habrá conciertos, exposiciones, obras de teatro, cine y actividades hechas por mujeres y se impulsará el diálogo.

Todas las actividades se llevarán a cabo del 27 de febrero al 19 de abril en diferentes espacios de la capital para que todas puedan disfrutarlos.

Programación del festival

Artes Escénicas

El Coyul - Teatro Sergio Magaña del 5 al 15 de marzo

Helen Keller La increíble historia - Teatro Benito Juárez del 12 al 15 de marzo

Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez del 21 de marzo al 12 de abril

Artes Visuales

Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía del 5 de marzo al 31 de mayo

Actos Vividos, Actos Logrados Benita Galeana Lacunza - Museo Nacional de la Revolución del 7 de marzo al 28 de junio

Exhibición "Mujeres en la escena" - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris durante marzo

Ciclo de cine Tiempo de Mujeres: El camino propio durante marzo

Artes plásticas

Exposición itinerante Ellas Somos - 16 sedes a partir del 4 de marzo

Cartografías de Color de Margarita Morales - Museo de la Ciudad de México del 14 de marzo al 31 de mayo

Literatura

Del Taller a la Publicación - Museo de la Ciudad de México el 21 de marzo

Mujeres de Mala Reputación. Espacio de reflexión - Centro Cultural Xavier Villaurrutia el 13 de marzo

Nosotras entre letras. Libro club de mujeres - FARO Tláhuac el 7 de marzo

¿Qué conciertos habrá?

La música no puede faltar y estos son los conciertos que habrá:

Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 7 de marzo a las 19 horas

María Juncal Flamenco Tour 2026 Una Mirada - Teatro de la Ciudad de México el 21 de marzo a las 19 horas

Rosalba Montero Para regalarte: El concierto - Teatro del Pueblo el 14 de marzo a las13 horas

Las Mujeres de la Ópera - FARO Cosmos el 6 de marzo a las 17 horas

Así que esta es una gran oportunidad para disfrutar de diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Puedes consultar la cartelera completa en el siguiente enlace.

