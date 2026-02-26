Fecha y hora exacta para ver la alineación de planetas desde México

Febrero cerrará con la alineación de seis planetas que se agruparán en una pequeña región del firmamento debido al ángulo desde el cual los observamos y para que no te pierdas este fenómeno te decimos a qué hora y cómo mirarlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y a qué hora es la alineación de planetas?

De acuerdo con Star Walk, la alineación planetaria será el sábado 28 de febrero de 2026 y se podrán ver:



Júpiter

Urano

Saturno

Neptuno

Venus

Mercurio

Es importante señalar que solo Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio serán visibles a simple vista si las condiciones meteorológicas lo permiten. Mientras que Urano y Neptuno solo se verán con binoculares o telescopio.

Se recomienda empezar a buscar los en el cielo unos 30 y hasta 60 minutos después de la puesta de Sol local, con el horizonte oeste despejado entre las 18:42 y 19:12 horas.

Además, la Luna se encontrará al 90% de iluminación lo que añade un elemento visual destacado al espectáculo celeste.

¿Qué es la alineación de los planetas y por qué ocurre?

La alineación es un evento astronómico en el que los planetas se acercan a un lado del Sol al mismo tiempo. Sin embargo, los planetas no pueden lograr una alineación completa en tres dimensiones pero no es que formen una línea recta.

Sin duda la alineación planetaria de este fin de semana es un evento imprescindible tanto para principiantes como para observadores con experiencia, así que ya sabes todos los detalles para disfrutarlo.

Así se vivió la conjunción de Júpiter y la Luna