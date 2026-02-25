Mercurio entra en movimiento retrógrado hoy, ¿qué significa?

Este miércoles 25 de febrero habrá un fenómeno meteorológico muy temido, se trata de Mercurio retrógrado y en adn Noticias te contamos por qué ocurre y qué significa.

Mercurio retrógrado en febrero

Hoy el planeta Mercurio se pone retrógrado y ocurrirá cerca de un desfile de seis planetas al atardecer, lo que lo convierte en un evento muy curioso.

Cabe mencionar que Mercurio entra en movimiento retrógrado entre 3 y 4 veces al año porque se mueve muy rápido y tiene un periodo orbital corto pues completa una vuelta al Sol en solo 88 días terrestres.

Este 2026 tendrá tres movimientos retrógrados:

25 de febrero de 2026 – 19 de marzo de 2026

29 de junio de 2026 – 23 de julio de 2026

24 de octubre de 2026 – 13 de noviembre de 2026

¿Qué significa que un planeta esté en movimiento retrógrado?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), el movimiento retrógrado es un cambio aparente en el movimiento del planeta a través del cielo y no es real pues no retrocede en su órbita pero parece hacerlo debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra y cómo se mueven alrededor del Sol.

Por lo regular, los planetas se mueven de oeste a este a través de las estrellas en la noche y se conoce como prógrado y periódicamente cambian de movimiento y se mueven de este a oeste a través de las estrellas y a este se le llama retrógrado.

En términos generales se puede decir que el movimiento retrógrado ocurre cuando un planeta que se mueve más rápido lo alcanza y sobrepasa a uno que se mueve más lento dando la apariencia de que va hacia atrás.

Es importante destacar que existen creencias de que cuando un planeta esta en movimiento retrógrado no se deben firmar contratos, entre otras cosas; sin embargo, no hay ninguna pruebe que sustente esta idea, por lo que este movimiento de planeta no puede afectar tu vida cotidiana desde el punto de vista científico.

