Hubble revela el extraño chorro del objeto 3I/ATLAS que desconcertó a los astrónomos

El objeto interestelar 3I/ATLAS volvió a sorprender a la comunidad científica tras ser observado por el telescopio Hubble el 7 de enero de 2026. Las imágenes revelaron un chorro de material que apunta directamente al Sol, un comportamiento que contradice lo conocido sobre los cometas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El hallazgo ocurrió durante observaciones realizadas desde julio de 2025 y confirmadas desde distintos ángulos. Astrónomos de varias agencias analizan por qué este visitante de otro sistema estelar se comporta de forma tan inusual.

Este visitante de otro sistema estelar sigue rompiendo expectativas con un comportamiento que no encaja en lo que sabemos sobre cometas.|NASA

¿Qué es 3I/ATLAS y por qué es único?

3I/ATLAS es el tercer objeto confirmado de origen interestelar detectado en el sistema solar. Presenta una órbita hiperbólica, lo que indica que no regresará.

Su alineación casi perfecta con el plano planetario lo distingue. Esta geometría resulta extremadamente rara y refuerza su carácter excepcional.

Una cola que apunta en dirección opuesta

En condiciones normales, las colas cometarias se alejan del Sol. Esto ocurre por la presión de la radiación y el viento solar.

En 3I/ATLAS sucede lo contrario. El chorro, similar a una anticola, se dirige hacia el Sol sin dispersarse.

Las imágenes del Hubble que cambiaron el análisis

El uso de filtros avanzados permitió aislar estructuras internas del cometa. Así se detectó un chorro principal colimado y dos secundarios.

El principal alcanza unos 400 mil kilómetros. La repetición del patrón confirma que no se trata de un efecto visual.

¿Por qué desconcierta a la ciencia?

La física actual no explica un chorro contra la presión solar. Además, su eje de rotación casi alineado con el Sol aumenta el misterio.

Sorpréndete con el nuevo mapa interactivo del universo

Expertos señalan que podría revelar procesos desconocidos en cometas interestelares. Futuras observaciones ayudarán a ampliar el conocimiento del entorno cósmico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.