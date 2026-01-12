Los humanos regresarán a la Luna: primera misión tripulada de Artemis ya tiene fecha de lanzamiento

Después de más de 50 años la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) volverá a la Luna con la primera misión tripulada de la campaña Artemis , marcando un hecho histórico para la humanidad desde Apolo en 1972.

"Nos estamos acercando a la misión Artemis II, tenemos su lanzamiento a la vuelta de la esquina", dijo Lori Glaze, administradora asociada interina para la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, quien también recalcó que la seguridad de la tripulación seguirá siendo la principal prioridad.

Habrá ensayo de la primera misión tripulada

Con el objetivo de garantizar un envío exitoso, la NASA hará un ensayo general con circulación de combustible, mientras que el personal técnico lleva a cabo una cuenta regresiva para el lanzamiento y practica la extracción segura del combustible del cohete sin tripulación presente en el sitio.

¿Cuándo será el lanzamiento de la misión tripulada?

Si el ensayo resulta exitoso, la NASA asegura que el lanzamiento se realizará el viernes 6 de febrero. La misión Artemis II estaba programada originalmente para noviembre de 2024, sin embargo se pospuso para este año.

¿Cuáles son las restricciones para la misión a la Luna?

Hay limitaciones para el lanzamiento de acuerdo con la NASA, pues hay parámetros que deben respetarse, entre ellos:

El día y la hora de lanzamiento deben permitir que el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) pueda llevar a Orión a una órbita terrestre alta, donde la tripulación y los equipos técnicos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación emprenda su viaje con rumbo a la Luna

Orión también debe estar en la alineación adecuada con la Tierra y la Luna en el momento del encendido de motores con inyección translunar.

La fecha de lanzamiento debe sustentar una trayectoria que permita el perfil de entrada adecuado planificado durante el regreso de Orión a la Tierra.

¿Cuánto tiempo durará la misión tripulada a la Luna?

La misión a la Luna durará aproximadamente 10 días y no incluirá un alunizaje, es decir que la nave espacial no aterrizará en la superficie de la Luna, como se prevé que se haga para el Artemis III.

