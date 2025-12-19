Tómalo en cuenta: Las catastróficas consecuencias sanitarias de tener plaga de moscas en casa

En los últimos días se dio a conocer la información sobre una importante plaga de moscas que apareció en el fraccionamiento Florencia de Tizayuca, Hidalgo, lo cual generó conmoción entre las y los vecinos que comenzaron a solicitar la intervención de las autoridades sanitarias.

Y es que la presencia de este tipo de insecto está relacionada con virus y bacterias que pueden generar enfermedades como el E. coli, así como hepatitis y salmonella, las cuales son consideradas de relevancia médica por los daños que generan en los pacientes.

🚨🪰 ¡Invasión de moscas desata crisis sanitaria!

En Tizayuca, Hidalgo, una plaga fuera de control tomó el fraccionamiento Residencial Florencia, afectando a más de 1,600 viviendas y tres privadas



¿Qué virus y bacterias pueden contagiar las moscas?

De acuerdo con estudios y artículos publicados en plataformas como Science Direct o DDS Plagas, una plaga de moscas es considerada de peligro para la salud gracias a que son vectores de enfermedades como las siguientes:

Salmonelosis

Gastroenteritis

Fiebre tifoidea

Cólera

E. coli

Hepatitis A

Más allá de estas enfermedades, también pueden generar afecciones como diarrea, cólicos, vómitos, inflamación del estómago y disentería, esto gracias a las bacterias y virus que las moscas portan gracias a su actividad y fuente de alimento como lo es la basura y desechos animales.

¿Cuándo se considera como una plaga la presencia de moscas en casa?

Si bien es cierto que una plaga de moscas puede generar una importante afectación a la salud de las personas, la realidad es que contar con una infestación de estos insectos suele ser muy poco común dentro de los hogares.

Sin embargo, para identificar un problema como este es importante tomar en cuenta su presencia constante a pesar de hacer la limpieza en casa, así como a la aparición de otros insectos como arañas, tijerillas, cucarachas y demás, los cuales suelen alimentarse de éstos.

¿Qué hacer en caso de tener plaga de moscas en casa?

Para contrarrestar una plaga de moscas lo primero que se tiene que hacer antes de fumigar o comenzar con la colocación de productos especiales para eliminarlos, es importante eliminar su fuente directa de alimento, lo cual puede ser la misma comida y diseños de las personas en su día a día.

Para ello se recomienda limpiar desagües, botes de basura y mantener limpio el refrigerador para evitar la proliferación de las llamadas “moscas de fruta”.

Moscas invaden fraccionamiento Florencia, Tizayuca, Hidalgo

