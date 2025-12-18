VIDEO: Plaga de moscas invade casas de Tizayuca, Hidalgo

Una inusual plaga de moscas invadió el fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, estado de Hidalgo, y ahora se encuentran en las fachadas de las casas, automóviles, ventanas e inclusive sobre el piso.

Comos si fuera la película de terror Los Pájaros, dirigida por Alfred Hitchcock, pero en esta ocasión son moscas, los hidalguenses se toparon con la sorpresa de que estaban siendo invadidos por miles de estos insectos.

Moscas invaden fraccionamiento Florencia, Tizayuca, Hidalgo

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué las moscas invadieron Tizayuca?

Las causantes de esta plaga, que ya representa un peligro sanitario, todavía se desconocen, sin embargo, la principal teoría es que hay material orgánico en los alrededores y cerca del fraccionamiento opera un rastro municipal.

Aunque los habitantes del fraccionamiento aceptan que el rastro municipal está a poco metros, aseguran que nunca se había presentado esta problemática.

Fraccionamiento era relleno sanitario

Anteriormente el fraccionamiento era un relleno sanitario y pese a ello autoridades permitieron la construcción de viviendas, por lo que temen por su salud.

Las moscas no son inofensivas, pues transmiten enfermedades porque son portadoras de una variedad de patógenos y bacterias. Son capaces de provocar gastroenteritis, salmonela y disentería.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

