Alertan por plaga invasora de mosca de la fruta en California: declaran cuarentena en zona de Los Ángeles

Un brote de moscas de la fruta encendió las alertas sanitarias y agrícolas en Estados Unidos, luego de que autoridades detectaran la presencia de esta plaga invasora en la ciudad de Montebello , en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) informó sobre la implementación inmediata de medidas de contención para evitar su propagación, según reportes oficiales del organismo estatal.

Como respuesta, el CDFA estableció una zona de cuarentena de aproximadamente 75 millas cuadradas , que abarca partes del sureste del condado. Las autoridades advirtieron que la medida busca proteger la producción agrícola del estado, una de las más importantes del país, y evitar impactos económicos mayores.

La zona afectada limita con Alhambra al norte, Downey al sur, Huntington Park al oeste y South El Monte al este . Las autoridades recomendaron a los residentes verificar si sus viviendas se encuentran dentro del perímetro de cuarentena a través de los canales oficiales del CDFA.

¿Por qué la mosca de la fruta representa un riesgo?

La mosca caribeña de la fruta se considera una de las plagas agrícolas más peligrosas debido a su amplia gama de cultivos hospedadores. Entre los productos que puede afectar se encuentran aguacates, cítricos, duraznos, peras, higos y tomates, todos fundamentales para la economía agrícola de California.

El daño ocurre cuando las moscas depositan sus huevos dentro de frutas y verduras. Las larvas se desarrollan en el interior del producto, lo que provoca su deterioro total y lo vuelve inutilizable para el consumo o la venta, afectando tanto a productores como a consumidores.

Las autoridades subrayaron que la detección temprana resulta clave para evitar la expansión de la plaga a otras regiones del estado y proteger los mercados agrícolas nacionales e internacionales.

Medidas de cuarentena y recomendaciones a residentes

El CDFA pidió a las personas que viven dentro del área bajo cuarentena no mover frutas ni verduras fuera de sus propiedades, incluso si aparentan estar en buen estado. También solicitó evitar el ingreso a California de plantas, productos agrícolas o materiales naturales procedentes de otros estados o países sin inspección previa.

Como parte del plan de erradicación, las autoridades aplican un Manejo Integrado de Plagas, que incluye la eliminación de cultivos hospedadores cerca de los puntos de detección, inspecciones agrícolas intensivas y tratamientos controlados con Spinosad, un producto de origen natural aprobado para uso orgánico.

Finalmente, el CDFA recordó que muchas plagas invasoras ingresan al estado a través de frutas o verduras transportadas por viajeros, por lo que reiteró la importancia de declarar cualquier producto agrícola al ingresar a Estados Unidos y respetar las normas de inspección