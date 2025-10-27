Lunas de octubre: El fenómeno espectacular que nos espera esta semana en el cielo

¿Alguna vez has escuchado la expresión las “lunas de octubre”? Si es así seguro has sido testigo de un espectáculo astronómico único en el año, ya que es una expresión que se refiere a las lunas llenas de este mes, consideradas hermosas e inspiradoras en diversas partes del mundo.

Las lunas en esta época del año son muy vistosas en gran parte porque les favorecen las condiciones atmosféricas que a menudo permiten cielos despejados.

Científicamente, la luna llena de octubre, o “superluna de cosecha” ocurre cerca del equinoccio de otoño, se denomina así debido a que ayuda a los agricultores; sin embargo, la belleza que se observa se debe más a factores ambientales que a un cambio físico en la luna.

¿Qué fenómeno espectacular veremos a finales de octubre de 2025?

De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir de la UNAM que se encuentra situado en la sierra del mismo nombre en Ensenada, Baja California, México, todavía falta un fenómeno muy bello por observar de la Luna para este mes de octubre.

Este fenómeno es mirar la Luna en su cuarto creciente misma fase que comenzará el 29 de octubre; ya que la Luna llena ya ocurrió el 6 de octubre; el cuarto menguante el 13 de octubre; la Luna nueva el 21 de octubre.

¿Por qué ocurren las fases de la Luna?

La Luna nueva es cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, la cara iluminada mira hacia nuestra estrella, por lo que es prácticamente invisible.

El cuarto creciente ocurre tras la Luna nueva y poco a poco se ve una mayor parte del satélite iluminado, de derecha a izquierda.

Luna llena es cuando se ve todo el hemisferio que apunta hacia nosotros. Normalmente podemos percibirla durante un par de días

En el cuarto menguante, que son los últimos días antes de repetir el ciclo, se ve cada vez menos de la superficie lunar

