¡Imperdible! Todo sobre el increíble show de drones en la UNAM

Antes de que acabe el año la Noche de las Estrellas 2025 tendrá un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía: el "show de drones" dirigido para todos los integrantes de la familia.

Si eres de las personas a las que les gusta ver las estrellas por la noche este evento es para ti, pues busca que el amor por la astronomía llegue a mayor número de corazones mexicanos, así como rendir homenaje Julieta Fierro, divulgadora científica mexicana que falleció en septiembre de 2025.

¿Qué actividades habrá en la Noche de Estrellas?

Club de Orquídeas, grupo musical: 15:00 horas

Ruta Calavera, grupo musical: 16:00 horas

Inmigrantes, grupo musical: 17:00 horas

Ki'ichpam, compañía de danza: 17:50 horas

Inauguración nacional de La Noche de las Estrellas: 17:50 horas

Conferencia magistral: El gato y las estrellas, nuestro fantástico universo cuántico

Homenaje a Julieta Fierro: 19:30 horas

Danza cósmica, espectáculo de drones: 20:00 horas

Polaris, grupo musical: 20:00 horas

Jackpots, grupo musical: 21:00 horas



Con el objetivo de que este evento informativo y de entretenimiento pueda ser disfrutado por todas las personas habrá interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de las 18:30 a las 20:0 horas.

¿Quién es Julieta Fierro?

Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía, falleció el 18 de septiembre. Era integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, así como de la Academia Mexicana de la Lengua.

Recibió la Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2021, Ingeniero Mario Molina, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. "Mejor homenaje imposible, muchos estamos preocupados por el devenir del planeta y Molina fue de los primeros en poner en evidencia la necesidad de tener una atmósfera limpia".

¿Cuándo será el increíble show de drones?

El show de drones, así como todas las actividades de la Noche de Estrellas se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Ciudad Universitaria.

