Impresionante VIDEO; agencia espacial revela momento exacto de explosión de una supernova y muerte de una estrella

El telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés) logró tomar el momento exacto del inicio de la muerte de la estrella SN 2024ggi así como la supernova generada por la explosión de la misma, lo cual representa un avance único en el mundo de la ciencia y la astronomía por los datos obtenidos.

En las imágenes que se han comenzado a compartir a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se muestra cómo la estrella se encuentra en los últimos momentos de su vida, por lo cual se genera la explosión que se extendió por decenas de kilómetros a la redonda del astro, dejando ver sus destellos de luz.

Unique shape of star’s explosion revealed just a day after detection, using ESO's VLT



Swift observations with the european southern observatory’s very large telescope (ESO’s VLT) have revealed the explosive death of a star just as the blast was breaking through the star’s… pic.twitter.com/DaHGtmRZYr — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se observó la muerte de la estrella SN 2024ggi?

De acuerdo Dietrich Baade, astrónomo del ESO en Alemania y coautor del estudio que se publicó en Science Advance, las primeras imágenes tomadas por el telescopio VLT captaron la fase exacta en la que la materia acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella, atraviesa la superficie, lo cual hizo observable la supernova a millones de años luz de distancia.

Según con lo mencionado en un artículo publicado por el mismo Observatorio Europeo, la progenitora de esta supernova fue una estrella supergigante roja, la cual contaba con una masa de entre 12 y 15 veces la de nuestro Sol, así como un radio 500 veces mayor.

Vale la pena mencionar que los científicos señalaron que esta estrella se encuentra en la galaxia NGC 3621, la cual se ubica a 22 millones de años luz de nuestro planeta, distancia que es considerada como “cercana” en términos astronómicos.

¿Cómo muere una estrella en el espacio?

De acuerdo con ESO, durante la vida “útil” de una estrella ésta mantiene su forma esférica gracias al equilibrio que existe entre la fuerza gravitatoria y la presión de su núcleo. Se señala que es cuando se agota su combustible, que el mismo núcleo comienza a fallar marcando el inicio de una supernova.

Se señala que la muerte de la estrella y el inicio de la supernova se genera luego de que las capas de masa circundantes caen en el mismo y rebotan, lo cual genera que el choque atraviese la superficie liberando enormes cantidades de energía.

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México [VIDEO] El cielo del norte de México y sur de Estados Unidos se pintaron de tonos rojizos debido al impacto de una tormenta geomagnética en la Tierra.

Imágenes de ESO cambiarán el estudio de supernovas

Vale la pena mencionar que las imágenes captadas por el telescopio VLT de ESO, representa un avance significativo en el mundo astronómico gracias a los datos que se podrán extraer a raíz de ello.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.