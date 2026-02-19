Tráfico pesado por marcha y bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la Agenda de Movilizaciones y se prevén una marcha y 10 bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX, conoce dónde habrá afectaciones.

Calles cerradas por bloqueos y marchas hoy

De acuerdo con la información, este jueves se llevarán a cabo movilizaciones que provocarán cierres viales en:

Durante el día habrá una manifestación en Deportivo Hermanos Galeana ubicado en Av. José Loreto Fabela No. 190, colonia San Juan de Aragón VII Secc, alcaldía Gustavo A. Madero.

07:00 horas en Estación Chabacano Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

10:00 horas en Anti Monumento +65 en Av. Paseo de la Reforma y Rio Rhin, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa; en Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ubicada en Cerrada Miguel Noreña No. 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez y en Juzgados Penales de la Ciudad de México ubicados en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación Bucareli No. 92, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en el Zócalo capitalino, extrabajadores de la extinta ruta 100 exigen su pago de finiquito correspondiente.

Rodadas en CDMX hoy

Además, se llevarán a cabo rodadas en:

20:40 horas en el Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, colonia Centro Histórico y en Foro Hermanos Soler, Miguel Laurent No. 1156, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

21:00 horas en Oasis Coyoacán, Av. Universidad No. 1770, colonia Romero de Terreros.

