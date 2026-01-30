Viernes de quincena, puente y bloqueos en CDMX; calles cerradas por marcha y manifestaciones hoy

Es viernes de quincena y de puente y en la CDMX se realizarán marchas y bloqueos en diferentes alcaldías, por lo que te recomendamos tomar previsiones y salir con tiempo para que evites quedarte varado en el tráfico.

Calles cerradas por marchas y bloqueos en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizarán un bloqueo a las 08:00 horas en los planteles de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.

A las 09:00 horas habrá una manifestación en Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente ubicados en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

A las 10:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

A las 11:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

A las 12:00 horas en Refugio Franciscano A.C. en Carr. México-Toluca KM 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

Habrá una marcha a las 12:00 horas en Estación “San Joaquín”, línea 7 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro en Lago Ginebra y Lago Hielmar, colonia Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil , colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

A las 15:00 horas en Embajada de la República Islámica de Irán en Av. Paseo de la Reforma No. 2350, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo.

