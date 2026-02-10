Tesoro paleontológico en China: Desentierran 100 especies de hace 500 millones de años

Un descubrimiento científico cambia la manera en que entendemos la vida antigua: investigadores localizaron en una cantera del sur de China un tesoro paleontológico que reúne más de 100 especies de hace 500 millones de años, muchas de ellas totalmente desconocidas hasta hoy.

Este hallazgo ofrece una ventana única hacia los ecosistemas marinos que existieron tras la primera gran extinción masiva del planeta, cuando la biodiversidad apenas comenzaba a recuperarse y los océanos albergaban formas de vida que nunca antes se catalogaron.

Un "mundo perdido" emerge desde las profundidades del tiempo con 100 especies de hace 500 millones de años

Los paleontólogos del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing identificaron en el yacimiento de Huayuan biota, provincia de Hunan, más de 150 especies de 500 millones de años diferentes entre 2021 y 2024. De este total, 91 resultaron completamente nuevas para la ciencia, sin registro previo en ningún catálogo.

El sitio preserva organismos que sobrevivieron a un evento catastrófico ocurrido hace 513 millones de años, cuando la primera extinción masiva detuvo abruptamente la explosión evolutiva del Cámbrico. Este periodo marcó el surgimiento de la mayor parte de la diversidad animal actual, una era dorada interrumpida por la crisis.

Entre los fósiles aparecen parientes antiguos de gusanos, esponjas, medusas y numerosos artrópodos, ancestros de cangrejos e insectos modernos. La conservación excepcional permite observar branquias, intestinos, ojos e incluso estructuras nerviosas, detalles que rara vez permanecen intactos después de medio billón de años.

Algunas de las 100 especies descubiertas. |Nature

La cantera que funciona como cápsula del tiempo

El yacimiento se ubica en una zona del sur de China que hoy es una cantera, pero que hace 512 millones de años era un ambiente marino de aguas profundas . Este entorno especial actuó como refugio crucial durante el evento de extinción, protegiendo formas de vida que desaparecieron en aguas menos profundas.

La investigación, publicada en la revista Nature por el equipo de Maoyan Zhu de la Academia China de Ciencias, demuestra que algunos animales ya dominaban la dispersión oceánica. Esta capacidad resultó clave para repoblar el planeta tras la crisis, conectando ecosistemas separados por miles de kilómetros y acelerando la recuperación de la biodiversidad global.

Las similitudes entre ciertos fósiles hallados en China y ejemplares descubiertos en Canadá confirman que estas especies primitivas lograron cruzar océanos enteros. El paleontólogo Han Zeng afirma que este tesoro paleontológico "abre una nueva ventana a lo que sucedió" durante uno de los momentos más críticos de la vida en la Tierra.