El Cúmulo del Pesebre será visible en México; fecha y cómo observarlo

El cielo en febrero nos sorprenderá con el Cúmulo del Pesebre , uno de los objetos del cielo más famosos y aquí te decimos qué es y cómo observar este fenómeno astronómico imperdible.

¿Qué es el Cúmulo del Pesebre?

El Pesebre se encuentra en el famoso Catálogo Messier y es el tercer objeto más brillante de Messier después de las Pléyades y la Galaxia de Andrómeda. Es un cúmulo abierto y las estrellas están unidas de manera suelta y nacieron al mismo tiempo de la misma nube molecular gigante.

Cuenta con alrededor de mil estrellas, las más brillantes están concentradas en la región central y las más tenues forman el halo exterior. Exhiben una ampliar gama de tipos espectrales que van desde F0 a M5 y alrededor del 70% de las estrellas son enanas rojas de clase M y solo el 2% son las estrellas azul-blanco.

¿Cuándo ver el Pesebre en el cielo?

El Pesebre será visible el 13 de febrero en la constelación de Cáncer, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche hacia la parte este de la esfera celeste. Aquí puedes ver el mapa .

Se podrá observar a simple vista pero mucho más tenue, así que si quieres verlo con mayor claridad deberás usar binoculares.

Luna cerca del cúmulo del Pesebre

Además, para el 28 de febrero, la Luna estará cerca del cúmulo del Pesebre eclipsará a la mayoría de las estrellas cercanas pero el cúmulo podrá verse con binoculares India, China, Mongolia y Rusia.

El inicio de al ocultación será a las 19:52 horas y el final a las 23:21 horas, la mejor hora para ver la conjunción es a las 20:54 horas y la hora del máximo acercamiento será a las 21:48 horas.

