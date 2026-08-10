La desaparición de elecciones en Nicaragua

En esta emisión de Ciudad, Rodrigo Jiménez , conversa con el internacionalista Gerardo Maldonadosobre este tema y analizan cómo un líder que llegó al poder mediante una revolución y elecciones terminó desmantelando las instituciones democráticas de su país. La conversación también pone bajo la lupa la postura del gobierno mexicano, que ha optado por el silencio bajo el argumento de la Doctrina Estrada, frente a las críticas de quienes consideran que la defensa de los derechos humanos debe estar por encima del principio de no intervención. ¿Es posible mantenerse neutral ante la eliminación de elecciones y las violaciones a las libertades fundamentales? Un análisis sobre los límites de la política exterior, la democracia y la responsabilidad de los demás Estados frente a los regímenes autoritarios, a partir del caso que hoy sacude a Nicaragua.