Ley General de Feminicidio: ¿puede México prevenir la violencia contra las mujeres?

En esta edición de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Luz María Zarza, abogada especialista en prevención de la violencia de género, sobre los retos de construir una justicia con perspectiva de género y la propuesta de una legislación homologada en todo México.
Durante la entrevista se analiza el papel de las alertas de violencia de género, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la necesidad de contar con instituciones eficaces, recursos suficientes y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
Luz María Zarza destaca que prevenir los feminicidios requiere actuar antes de que la violencia sea irreversible: fortalecer la cultura de la denuncia, involucrar a las familias, mejorar la respuesta institucional y combatir la corrupción.
Una conversación sobre los desafíos de la justicia, la responsabilidad de las autoridades y la importancia de que las mujeres puedan denunciar, exigir protección y confiar nuevamente en las instituciones.