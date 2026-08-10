Los derechos de las audiencias

En Ciudad, Rodrigo Jiménez conversa coin el especialista en Sociología y Derecho Alberto Guerrero Baena sobre estos lineamientos y analizan los alcances de esta iniciativa, Guerrero advierte sobre los riesgos de que el gobierno concentre la facultad de regular los contenidos difundidos por medios y comunicadores. ¿Quién vigila a la autoridad cuando sus propios datos son cuestionados? ¿Dónde está la línea entre informar, opinar y hacer propaganda? También se reflexiona sobre el papel del periodismo como contrapeso del poder, el derecho de la sociedad a disentir y la importancia de preservar el debate público. Un programa que invita a conocer los argumentos detrás de una reforma que podría redefinir la relación entre ciudadanía, medios de comunicación y gobierno.