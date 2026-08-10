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Los derechos de las audiencias

Puede el Estado decidir qué información es verdadera y cuál no? La propuesta de reforma sobre los derechos de las audiencias ha encendido un debate que toca uno de los pilares de toda democracia: la libertad de expresión.

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Por: Redacción adn Noticias

En Ciudad, Rodrigo Jiménez conversa coin el especialista en Sociología y Derecho Alberto Guerrero Baena sobre estos lineamientos y analizan los alcances de esta iniciativa, Guerrero advierte sobre los riesgos de que el gobierno concentre la facultad de regular los contenidos difundidos por medios y comunicadores. ¿Quién vigila a la autoridad cuando sus propios datos son cuestionados? ¿Dónde está la línea entre informar, opinar y hacer propaganda? También se reflexiona sobre el papel del periodismo como contrapeso del poder, el derecho de la sociedad a disentir y la importancia de preservar el debate público. Un programa que invita a conocer los argumentos detrás de una reforma que podría redefinir la relación entre ciudadanía, medios de comunicación y gobierno.