Ernesto Ruffo: ¿huachicol fiscal o persecución política? Guadalupe Acosta Naranjo responde

La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer gobernador de oposición en la historia de México, ha generado un intenso debate sobre las acusaciones de huachicol fiscal y sus posibles implicaciones políticas.
En esta entrevista, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, defiende a Ruffo y rechaza que el partido haya sido financiado con recursos provenientes del huachicol fiscal. Explica que el INE fiscalizó las finanzas de la organización y sostiene que no existe un solo peso de Ernesto Ruffo en la construcción del partido.
Acosta Naranjo también cuestiona que Ruffo sea señalado como líder de una enorme red de contrabando de combustible cuando, según su versión, únicamente era socio minoritario de una empresa dedicada a gestiones y trámites aduanales.
La conversación aborda además cómo opera el llamado huachicol fiscal, el papel que tendrían distintas autoridades en el control de las importaciones de combustible y las dimensiones económicas del problema.
¿Puede una red de esta magnitud operar sin la participación o conocimiento de autoridades? ¿Por qué un exgobernador que dejó el poder hace más de tres décadas es señalado como el cerebro de la operación? ¿Se respetó la presunción de inocencia de Ernesto Ruffo?
Guadalupe Acosta Naranjo expone su postura sobre uno de los casos que más controversia ha generado en torno al combate al huachicol fiscal y la persecución de figuras de oposición.