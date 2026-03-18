Estos son los pensionados del IMSS que obtendrán un aumento en su pago a partir de abril

El pago de abril de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) traerá un ajuste para un grupo específico de pensionados, quienes podrán ver un incremento en el monto que reciben mensualmente.

De acuerdo con autoridades federales, este aumento beneficiará a aquellos que se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 y cumplen con ciertas condiciones relacionadas con su situación familiar.

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Quiénes recibirán un aumento en su pensión del IMSS

Según lo divulgado, el incremento está dirigido principalmente a pensionados de la Ley 73 que reciben o pueden acceder al esquema de asignaciones familiares. Este beneficio permite aumentar el monto de la pensión cuando el jubilado tiene personas que dependen económicamente de él.

Para obtener este ajuste, es necesario acreditar el vínculo familiar mediante documentación oficial, ya que el IMSS evalúa cada caso de forma individual antes de autorizar el aumento.

Los beneficiarios del aumento podrán recibir el nuevo monto a partir de abril. |Imagen Ilustrativa

Cómo funciona el aumento y de cuánto es

El incremento se calcula como un porcentaje adicional sobre la pensión base, dependiendo de la situación familiar del pensionado.

Por ejemplo, se puede otorgar un aumento de hasta el 15% por cónyuge o concubina. También se contemplan incrementos del 10% por cada hijo menor de edad o por aquellos que continúan estudiando, así como para hijos con alguna discapacidad que les impida mantenerse por sí mismos.

Además, el apoyo puede extenderse a padres que dependan económicamente del pensionado, lo que incrementa el monto final que se recibe cada mes.

Cómo acreditar el aumento ante el IMSS

Para acceder a este beneficio, el pensionado debe realizar un trámite ante el IMSS en el que demuestre la existencia de dependientes económicos.

El proceso consiste en acudir a una subdelegación del IMSS o unidad administrativa correspondiente y presentar documentos que acrediten el vínculo familiar y la dependencia económica, como:



Actas de matrimonio o nacimiento

Identificaciones oficiales

Comprobantes de estudios

Certificados médicos

Una vez entregada la documentación, el instituto revisa la información y, si procede, autoriza la asignación familiar, lo que se verá reflejado en el monto de la pensión en pagos posteriores.

Por qué el aumento se refleja en abril

El IMSS deposita las pensiones el primer día de cada mes, por lo que el pago de abril, correspondiente al 1 de abril de 2026, es el momento en el que comienzan a reflejarse estos ajustes para quienes ya realizaron el trámite y cumplen con los requisitos.

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