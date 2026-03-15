Beca Secihti 2026: esta es la fecha límite de registro para obtener el apoyo de más de $21,000 pesos mensuales

Para todos aquellos estudiantes de posgrado que buscan apoyo económico para continuar sus estudios, la Beca Secihti 2026 abrió su convocatoria con apoyos mensuales que pueden superar los $21,000 pesos, dependiendo del tipo de programa académico.

Este programa, lanzado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), está dirigido a personas que cursan estudios de posgrado en instituciones reconocidas dentro del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) y forma parte de las estrategias para impulsar la formación de investigadores y especialistas en distintas áreas del conocimiento.

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Fecha límite de registro para la Beca Secihti 2026

La convocatoria fue publicada el 23 de febrero de 2026, mientras que el periodo para enviar solicitudes comenzará el 29 de junio.

De acuerdo con el calendario oficial, la fecha límite para registrarse será el viernes 25 de septiembre de 2026, por lo que los aspirantes deberán completar su trámite antes de ese día.

El proceso de solicitud contempla varias etapas:

Registro del perfil académico del aspirante

Envío de la solicitud en el sistema de becas Ápeiron

Revisión de posibles inconsistencias en la documentación

Publicación de resultados a través del sistema de becas

📢📰 COMUNICADO | Impulsan #Secihti y @cultura_mx formación internacional de 90 creadores artísticos. ➡️1/2 pic.twitter.com/bQdgoeI9IA — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) March 13, 2026

Cuánto dinero otorga la Beca Secihti 2026

El monto de la beca depende del tipo de programa académico y de los términos específicos de cada modalidad. En general, el apoyo consiste en una manutención mensual durante el tiempo que duren los estudios de posgrado.

Los montos aproximados son:

Doctorado: $21,397.32 pesos mensuales

$21,397.32 pesos mensuales Maestría e intercambio académico: $16,047.99 pesos mensuales

$16,047.99 pesos mensuales Especialidad: $14,264.88 pesos mensuales

Además del apoyo económico, algunos programas pueden incluir beneficios adicionales vinculados con la formación académica.

Requisitos para solicitar la Beca Secihti

El requisito principal para obtener este apoyo es estar inscrito o haber sido aceptado en un programa de posgrado registrado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Estar inscrito o aceptado en un programa elegible del Sistema Nacional de Posgrados

Crear o actualizar el Perfil Único en la plataforma Rizoma

en la plataforma Registrar y enviar la solicitud en el sistema de becas Ápeiron

Firmar electrónicamente la solicitud utilizando la CURP

No tener adeudos ni incumplimientos en becas previas otorgadas por Secihti

No recibir otro apoyo económico equivalente del gobierno mexicano para el mismo objetivo

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