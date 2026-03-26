Adiós al adeudo vehicular: Puebla lanza programa con hasta 6 MSI para quienes cumplan este requisito

El pago de adeudos vehiculares en Puebla se ha vuelto más accesible gracias a un programa estatal que busca facilitar la regularización de los conductores.

De acuerdo con autoridades poblanas, este esquema ofrece beneficios fiscales y opciones de pago, como 6 meses sin intereses para usuarios de bancos participantes, que permiten ponerse al corriente sin afectar de golpe la economía familiar.

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¿En qué consiste el programa vehicular en Puebla?

Este esquema busca incentivar que los automovilistas se regularicen. Esto incluye beneficios como la condonación de multas y recargos de años anteriores, siempre y cuando se cumpla con el pago correspondiente dentro del periodo establecido.

Además, quienes estén al corriente pueden acceder a estímulos adicionales, como evitar el pago de la tenencia, siempre que cumplan con los requisitos definidos por la autoridad.

Hasta 6 meses sin intereses: Puebla ofrece facilidades de pago para saldar tu adeuda vehicular

Como parte de las facilidades, los conductores pueden diferir el pago en hasta 6 meses sin intereses, siempre que el monto sea mayor a $1,000 pesos y se utilicen tarjetas participantes.

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¿Cuál es el requisito clave para acceder a los beneficios en Puebla?

Para poder acceder tanto a los estímulos fiscales como a las facilidades de pago, es indispensable cumplir con el pago del control vehicular y no tener adeudos pendientes fuera del esquema permitido.

En la mayoría de los casos, el plazo clave es el 31 de marzo, fecha que marca el límite para obtener beneficios como descuentos o evitar recargos adicionales.

¿Por qué conviene regularizarse ahora?

Ponerse al corriente no solo evita sanciones o acumulación de adeudos, también permite acceder a condiciones más favorables de pago y mantener en regla la situación del vehículo.

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