Adiós al cambio de placas en Jalisco: el 31 de marzo vence el plazo final y estos son los horarios de oficina

El programa de cambio de placas en Jalisco entra en su última etapa. Y es que el 31 de marzo de 2026 marca el cierre definitivo para realizar este trámite sin costo, por lo que los próximos días serán clave para quienes aún no han hecho el canje.

Sin embargo, es importante mencionar que este beneficio gratuito aplica únicamente para los conductores que cumplieron con el pago del refrendo 2025, por lo que quienes no estén al corriente deberán considerar otras condiciones para realizar el trámite.

Después de la fecha límite el trámite seguirá disponible, pero con costo, el cual puede superar los $2,500 pesos por vehículo además de una multa extra de $600 pesos.

¿Sabes qué placas serán las únicas que podrán circular en Jalisco?



Las placas ‘Collage’ y ‘Cabañas’ cumplen con la normativa federal vigente en términos de seguridad; se deberá contar con cualquiera de los dos diseños para circular en la entidad. pic.twitter.com/etB9H0mzW3 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 11, 2025

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Estos son los horarios de las oficinas en Jalisco

Ante la alta demanda en los últimos días, las recaudadoras operan con horarios amplios:



Área Metropolitana de Guadalajara:

Lunes a viernes: 8:00 a 18:00 horas Sábados: 8:00 a 14:00 horas



Interior del estado:

Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas



Además, el CISZ en Zapopan ofrece atención extendida de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, lo que facilita realizar el trámite fuera de horarios habituales.

Para acudir, es necesario agendar una cita previa en línea, ya que la atención sin registro es limitada.

¿Qué necesitas y qué pasa si no haces el trámite?

Para realizar el cambio de placas se deben presentar documentos básicos como identificación oficial, comprobante de domicilio, documentos del vehículo y las placas anteriores.

No completar el trámite a tiempo puede generar multas, restricciones para circular e incluso la retención del vehículo, en caso de ser detectado en operativos.

Además, quienes cumplieron con el refrendo pueden acceder a la verificación vehicular gratuita durante 2026, como parte de los beneficios del programa.

¿Qué pasa si no hiciste el trámite antes del 31 de marzo?

Si no realizaste el cambio de placas dentro del periodo gratuito o no pagaste el refrendo 2025, aún podrás hacerlo después de la fecha límite, pero ya con costo.

El trámite deberá realizarse en recaudadoras, también con cita previa, cubriendo el pago correspondiente, que puede superar los $2,500 pesos por vehículo más $600 pesos de multa.

El proceso es similar: deberás presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, documentos del vehículo y las placas anteriores para completar el canje.

Realizarlo después del plazo implica un gasto adicional, pero también es necesario para evitar sanciones y poder circular sin contratiempos en el estado.

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