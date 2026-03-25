Es oficial: Jalisco aprueba descuentos del 100% en multas y recargos municipales a quienes cumplan este requisito

El Congreso avala un plan de regularización clave para los deudores en Jalisco. Los gobiernos locales ofrecerán importantes descuentos del 100% en multas y recargos municipales , pero los ciudadanos cumplirán un requisito estricto para acceder al perdón fiscal.

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El requisito fundamental para eliminar los recargos municipales en Jalisco

Cada cabildo votará primero la implementación de estos beneficios tributarios dentro de su territorio. Las diferentes administraciones públicas publicarán las bases específicas para atender a sus residentes atrasados con los pagos.

La regla central exige saldar la deuda total de los impuestos acumulados en la cuenta del habitante. Los titulares realizarán su aportación económica en una sola transacción para limpiar su registro gubernamental .

La iniciativa estatal también brinda una alternativa estructurada para las personas con escasa liquidez monetaria. Los morosos firmarán acuerdos legales para abonar su deuda en plazos parciales y mantener el incentivo económico.

Los servicios públicos que integran este programa

La Comisión de Hacienda aprueba esta resolución para optimizar la recaudación y asegurar el funcionamiento de los municipios. Las alcaldías recuperarán capital esencial y garantizarán la ejecución diaria de sus labores.

El dictamen busca rescatar fondos para destinarlos al suministro de agua potable y la recolección de basura. Los ingresos obtenidos también mejorarán el mantenimiento de vialidades, las redes de drenaje, la protección policial y el alumbrado exterior.

Esta maniobra legislativa descarta crear presiones financieras extra para las arcas públicas locales. El sistema transforma la cartera vencida en dinero inmediato para financiar obras urbanas en beneficio de la comunidad.