La forma más rápida de renovar la licencia en Edomex; estas son las sedes móviles del 23 al 28 de marzo
¿Vives en Neza, Toluca o Ecatepec? Descubre dónde estarán las unidades móviles esta semana y evita multas con tu documentación en regla.
Con el objetivo de evitar filas y acercar el trámite a más ciudadanos, el Estado de México (Edomex) desplegó unidades móviles para la expedición y renovación de licencias de conducir en distintos municipios.
Esta modalidad permite realizar el proceso de forma más ágil, incluso en el mismo día si se cuenta con todos los documentos y el pago correspondiente.
Durante la semana del 23 al 28 de marzo, estas unidades estarán disponibles en múltiples sedes, por lo que ubicar la más cercana puede ahorrarte tiempo y traslados innecesarios.
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Calendario completo de unidades móviles de licencias en Edomex (23 al 28 de marzo)
- Lunes 23 de marzo
- Nezahualcóyotl: Explanada Municipal (Av. Chimalhuacán)
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte (estacionamiento)
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
- Martes 24 de marzo
- Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal
- Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán (estacionamiento)
- Zacualpan: Frente al Palacio Municipal
- Acolman: Frente al Palacio Municipal
- Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- Miércoles 25 de marzo
- Ecatepec: Jardines de Morelos
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
- Toluca: Parque Seminario
- Zacualpan: Frente al Palacio Municipal
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
Esta es la lista de módulos donde podrás tramitar la licencia permanente en CDMX
- Jueves 26 de marzo
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
- Toluca: Santa Ana Tlalpatitlán
- Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- Viernes 27 de marzo
- Temascalcingo: Frente al Palacio Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
- Sábado 28 de marzo
- Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal
- Acolman: Frente al Palacio Municipal
- Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal
Costos de la licencia Edomex 2026
Antes de acudir, es indispensable realizar el pago, ya que sin comprobante no podrás completar el trámite en la unidad móvil.
Estos son los requisitos que necesitas para tramitar la licencia de conducir permanente en Oaxaca
La licencia de conducir permanente en Oaxaca tiene requisitos claros, pero hay detalles del trámite que pocos anticipan.
Los costos vigentes son:
- Automovilista (Tipo A): 777 pesos
- Motociclista (Tipo C): 777 pesos
- Chofer particular (Tipo E): mil 17 pesos
- Permisos provisionales: desde 777 hasta tres mil 694 pesos
- Duplicado: 525 pesos
Para evitar contratiempos, se recomienda llegar temprano, verificar la sede correspondiente al día y llevar toda la documentación completa.
Estas unidades móviles buscan reducir la saturación en oficinas tradicionales, facilitando el acceso a un trámite que es obligatorio para miles de conductores en la entidad.
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