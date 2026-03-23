La forma más rápida de renovar la licencia en Edomex; estas son las sedes móviles del 23 al 28 de marzo

Con el objetivo de evitar filas y acercar el trámite a más ciudadanos, el Estado de México (Edomex) desplegó unidades móviles para la expedición y renovación de licencias de conducir en distintos municipios.

Esta modalidad permite realizar el proceso de forma más ágil, incluso en el mismo día si se cuenta con todos los documentos y el pago correspondiente.

Durante la semana del 23 al 28 de marzo, estas unidades estarán disponibles en múltiples sedes, por lo que ubicar la más cercana puede ahorrarte tiempo y traslados innecesarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario completo de unidades móviles de licencias en Edomex (23 al 28 de marzo)

Lunes 23 de marzo

Nezahualcóyotl : Explanada Municipal (Av. Chimalhuacán) Cuautitlán Izcalli : Outlets Punta Norte (estacionamiento) Tenancingo : Frente al Palacio Municipal San Mateo Atenco : Frente al Palacio Municipal Santiago Tianguistenco : Andador Carlos Hank González

Martes 24 de marzo

Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán (estacionamiento) Zacualpan : Frente al Palacio Municipal Acolman : Frente al Palacio Municipal Atizapán de Zaragoza : Explanada del Palacio Municipal Nezahualcóyotl: Explanada Municipal San Mateo Atenco : Frente al Palacio Municipal Tenancingo : Frente al Palacio Municipal

Miércoles 25 de marzo

Ecatepec : Jardines de Morelos Santiago Tianguistenco : Andador Carlos Hank González Toluca : Parque Seminario Zacualpan : Frente al Palacio Municipal Cocotitlán : Explanada Municipal Nezahualcóyotl: Explanada La Bola



Esta es la lista de módulos donde podrás tramitar la licencia permanente en CDMX

Jueves 26 de marzo

Nezahualcóyotl : Explanada La Bola Toluca : Santa Ana Tlalpatitlán Coatepec Harinas : Frente al Palacio Municipal Cocotitlán: Explanada Municipal Santiago Tianguistenco : Andador Carlos Hank González Tenancingo : Frente al Palacio Municipal

Viernes 27 de marzo

Temascalcingo : Frente al Palacio Municipal Nezahualcóyotl : Explanada La Bola Cocotitlán : Explanada Municipal Tenancingo: Frente al Palacio Municipal San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal

Sábado 28 de marzo

Coatepec Harinas : Frente al Palacio Municipal Acolman: Frente al Palacio Municipal Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal



Costos de la licencia Edomex 2026

Antes de acudir, es indispensable realizar el pago, ya que sin comprobante no podrás completar el trámite en la unidad móvil.

Estos son los requisitos que necesitas para tramitar la licencia de conducir permanente en Oaxaca La licencia de conducir permanente en Oaxaca tiene requisitos claros, pero hay detalles del trámite que pocos anticipan. 12 marzo, 2026

Los costos vigentes son:



Automovilista (Tipo A): 777 pesos

Motociclista (Tipo C): 777 pesos

Chofer particular (Tipo E): mil 17 pesos

Permisos provisionales: desde 777 hasta tres mil 694 pesos

Duplicado: 525 pesos

Para evitar contratiempos, se recomienda llegar temprano, verificar la sede correspondiente al día y llevar toda la documentación completa.

Estas unidades móviles buscan reducir la saturación en oficinas tradicionales, facilitando el acceso a un trámite que es obligatorio para miles de conductores en la entidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.