Estos son los únicos autos en Querétaro que tienen tiempo de hacer la verificación vehicular hasta mayo

El calendario oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) establece que un grupo de vehículos no particulares en Querétaro tienen un plazo específico para cumplir con la verificación vehicular.

Se trata de vehículos que dependen del Poder Ejecutivo o de concesiones a particulares, y que cuentan con un cronograma extendido hasta mayo para regularizar su situación ambiental y circular bajo la normativa vigente de 2026.

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Los únicos vehículos que pueden hacer la verificación hasta mayo en Querétaro

Los vehículos destinados al servicio público de transporte son los únicos que cuentan con ese plazo extra en el calendario oficial. Se trata de unidades utilizadas para trasladar al público en general de Querétaro, bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo estatal.

El gobierno del estado presta ese servicio de forma directa o mediante concesión a particulares. No aplica para automóviles particulares con otro tipo de engomado que no sea el holograma 2 rojo.

Las autoridades recomiendan no esperar a los últimos días, ya que la demanda en los verificentros sube considerablemente al cierre de cada periodo y verificar fuera del período asignado puede traer consecuencias.

.¿Cuánto cuesta hacer la verificación vehicular en Querétaro?

El costo del trámite para el sector de transporte público en 2026 se fija en 185.55 pesos. Este valor corresponde a la emisión del certificado obligatorio tras aprobar la inspección técnica.

El monto final depende siempre del tipo de holograma que reciba la unidad. Los propietarios deben presentar la documentación completa para acceder a esta tarifa preferencial de servicio social.

¿Cuál es la multa por no hacer la verificación vehicular en Querétaro?

Ignorar los plazos estipulados por el gobierno de Querétaro deriva en sanciones económicas que superan los 2,000 pesos. Además, los operativos de control facultan la retención inmediata del vehículo en el depósito oficial.

La falta del holograma vigente limita la circulación en el Área Metropolitana del estado. El incumplimiento bloquea cualquier otro trámite administrativo relacionado con la unidad ante las dependencias estatales.