Adiós al cambio de placas con 15% de descuento en Nayarit: tienen tiempo hasta este día y la fecha se acerca

Los propietarios de vehículos en Nayarit tienen una ventana limitada para cumplir con el cambio de placas y pagar menos. El gobierno estatal mantiene activo un estímulo económico del 15% de descuento pero el plazo está llegando a su fin y las condiciones de renovación cambiarán después del 31 de marzo.

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Últimos días para aprovechar el descuento en el cambio de placas en Nayarit

Las dependencias otorgan este beneficio económico durante el primer trimestre de 2026. Los dueños de autos y motocicletas acceden a la rebaja exclusiva si acuden antes del martes 31 de marzo.

El precio regular del proceso alcanza los 2,800 pesos por vehículo. Gracias al estímulo fiscal, los contribuyentes puntuales desembolsan únicamente 2,300 pesos en las cajas.

Quienes cumplan este requerimiento obtienen también la tarjeta de circulación sin costo adicional. Si el ciudadano omite el pago antes de terminar 2026, enfrentará recargos financieros inevitablemente.

Cambio de placas en Nayarit: requisitos exactos para los módulos de atención

Las ventanillas exigen papelería específica para aprobar la solicitud vehicular. Reúne tus expedientes con cuidado para completar el registro en una sola visita:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Revisión física de la unidad mediante el sistema REPUVE.

Dos copias legibles de la factura original.

Comprobante de domicilio a nombre del titular.

Dos copias de facturas previas por cambios de dueño.

Recibos de refrendos pagados desde el ciclo 2019 a la fecha.

Esta tarifa especial beneficia exclusivamente a motocicletas, remolques privados y coches particulares. Las autoridades perdonan las multas por omisiones de años anteriores durante todo el ciclo actual.

¿Cuánto tiempo durarán las nuevas placas en Nayarit?

Las normas federales ordenan una rotación periódica del padrón vehicular en todos los estados. Las leyes otorgan libertad a los gobiernos locales para exigir esta actualización cada tres años.

La administración estatal determinó posponer esta renovación un año entero. Por lo tanto, el próximo reemplacamiento obligatorio general ocurrirá hasta el año 2029.