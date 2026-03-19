El pago de parquímetros cambia para siempre en Guadalajara: esta es la app que debes descargar

Las autoridades municipales presentaron una nueva app para el pago de parquímetros en Guadalajara, disponible para descargar en iOS y Android, con la que los automovilistas podrán gestionar su tiempo de estacionamiento directo desde el celular.

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La nueva aplicación para pagar parquímetros en Guadalajara

La app en cuestión se llama Blinkay y fue anunciada por las autoridades de la capital de Jalisco como la nueva herramienta digital para el pago y la gestión de parquímetros virtuales en zonas reguladas de la ciudad. Su objetivo es eliminar la dependencia de los dispositivos físicos instalados en la vía pública.

Para descargarla, los usuarios con iPhone deben ingresar a Apple App Store y buscar el nombre de la aplicación. Quienes tengan dispositivos Android pueden obtenerla desde Google Play Store sin costo adicional por la descarga.

Una vez instalada la app, el proceso de activación requiere que el conductor cree una cuenta personal y registre las placas de su vehículo. Solo con esos datos es posible comenzar a utilizar el servicio de pago digital de parquímetros en la ciudad.

Con la nueva aplicación Blinkay, paga y gestiona el tiempo exacto que estarás estacionado en los parquímetros virtuales desde tu celular. 📱🚗



Ahora más rápido y fácil. ¡Descárgala ya!



✅ Las zonas de la ciudad con parquímetro virtual se mantienen.

✅ La tarifa se mantiene.

✅… pic.twitter.com/HHTeaGivU2 — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) March 17, 2026

Así funciona Blinkay para administrar el tiempo de estacionamiento

Con Blinkay activa, el automovilista podrá pagar únicamente el tiempo real que su vehículo permanezca estacionado. Además, la aplicación permite controlar y extender ese periodo directamente desde el celular, sin necesidad de regresar al lugar donde está el automóvil.

El municipio destacó que la app facilita el proceso en zonas de alta demanda dentro de la ciudad. Su diseño busca agilizar la experiencia para los conductores y modernizar un sistema de parquímetros que ya operaba en Guadalajara bajo un esquema más tradicional.

Una función relevante de Blinkay es la posibilidad de registrar varios vehículos bajo una misma cuenta. Esto resulta útil tanto para personas con más de un automóvil como para familias que prefieren centralizar el pago del estacionamiento sin la creación de perfiles separados.