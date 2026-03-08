Adiós Parkimovil: Guadalajara cambia su app de parquímetros desde el 14 de marzo

Desde el próximo 14 de marzo, la ciudad de Guadalajara da un giro importante en la forma de pagar el estacionamiento en la vía pública: Parkimovil dejará de ser la aplicación oficial de parquímetros y su lugar lo tomará Blinkay, una plataforma con presencia en varios países del mundo.

Guadalajara cambia su app de parquímetros desde el 14 de marzo

El Gobierno de Guadalajara confirmó que a partir del 14 de marzo la aplicación oficial para el pago de parquímetros en la ciudad será Blinkay, disponible tanto para Android como para iOS, en sustitución definitiva de Parkimovil, que dejará de operar como plataforma activa para este servicio.

Los usuarios con saldo en Parkimovil podrán utilizarlo con normalidad hasta el 13 de marzo. La recomendación de las autoridades municipales es agotar ese saldo antes de la fecha límite, pues no existirá mecanismo de transferencia directa entre ambas plataformas una vez consumado el cambio oficial.

Las tarifas no sufrirán modificaciones con la llegada de Blinkay, ya que los precios se fijan en la Ley de Ingresos del municipio para 2026. La nueva plataforma también incluirá los accesos controlados a los estacionamientos del Expiatorio y Reforma, dos puntos de alta demanda en la ciudad.

El objetivo: un servicio más justo, seguro y eficiente para la ciudadanía

El Gobierno de Guadalajara precisó que el cambio de plataforma busca ofrecer a la ciudadanía un servicio más justo, seguro y eficiente. Blinkay introduce un modelo de consumo real, donde el tiempo no utilizado se reembolsa directamente en la aplicación, a diferencia del esquema anterior.

La nueva app mantiene el seguro de gastos por robo o daños al vehículo, y agrega funciones que mejoran la experiencia del usuario. Entre ellas destacan la posibilidad de extender el tiempo de estacionamiento de forma remota y recibir alertas cuando el periodo contratado esté por vencer.

Para recargar saldo, los usuarios podrán acudir a cadenas comerciales como Oxxo, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides y 7-Eleven, entre otros puntos de venta. El contrato municipal con Blinkay tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027, con lo que Guadalajara se suma a ciudades como la CDMX, Durango, Pachuca y Veracruz en el uso de esta plataforma.