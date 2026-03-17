Últimas horas: alumnos de primaria tienen hasta esta fecha para registrarse en la Beca Rita Cetina

Las familias con hijos inscritos en primarias públicas de México tienen los días contados para registrar a los alumnos en la Beca Rita Cetina 2026, un programa que ofrece apoyo para uniformes y útiles.

El periodo de inscripción para recibir el pago anual de $2,500 comenzó el 2 de marzo y finaliza el 19 de marzo de 2026, por lo que quedan pocas horas para registrarse.

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Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina

Las familias pueden registrar a sus hijos que se encuentren cursando el nivel primario (de 1° a 6°) a través del sitio web oficial www.becaritacetina.gob.mx entre el 2 y el 19 de marzo de 2026.

De acuerdo con el portal de la Beca Rita Cetina, los pasos para el registro son los siguientes:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar tus datos como madre, padre o tutor(a). Registrar a cada uno de los estudiantes.

Una vez completado este paso a paso, la información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

El portal oficial aclara que si los estudiantes ya cuentan con la beca, no es necesario registrarlos nuevamente.

Los alumnos reciben este beneficio de manera anual en un pago único. |@SeducEdoMex/X

Requisitos para acceder a la Beca Rita Cetina 2026

Los padres, madres o tutores deben presentar los siguientes documentos y datos:

CURP (Consúltala aquí) Número de celular. Correo electrónico. Identificación oficial digitalizada. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Además, se debe presentar la siguiente documentación de los estudiantes:

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