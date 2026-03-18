Adiós a la beca Guadalajara Bilingüe: estos mexicanos tienen las horas contadas o perderán el apoyo

La beca Guadalajara Bilingüe, una iniciativa del Gobierno de Guadalajara que otorga apoyos del 100% para aprender inglés, entró en una fase clave para su segunda generación. Y es que tras el cierre de la convocatoria y la publicación de resultados, ahora los aspirantes seleccionados deben completar el proceso para asegurar su lugar.

Aunque ya fueron elegidos, los beneficiarios aún deben cumplir con la entrega de documentos obligatorios. De no hacerlo en tiempo y forma, perderán automáticamente la beca, lo que abre la puerta a que otros aspirantes puedan ocupar esos espacios.

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Fechas clave para no perder la beca Guadalajara Bilingüe

Los resultados del programa se dieron a conocer el 12 de marzo a través de los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara. A partir de ese momento, comenzó la etapa final del proceso de incorporación.

La entrega de documentación se realiza del 16 al 20 de marzo, periodo en el que las y los seleccionados deben acudir con los requisitos solicitados para formalizar su participación en el programa, impulsado por la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica en conjunto con PROULEX Centro de Idiomas.

Estos son los documentos obligatorios

Para conservar la beca, los beneficiarios deben presentar la siguiente documentación:

Carta compromiso de asistencia mínima del 85 por ciento

Carta de corresponsabilidad social

Carta de autorización de uso de imagen (en caso de menores de edad)

Cabe recordar que, durante el registro, también se solicitó identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio en Guadalajara y una carta de exposición de motivos.

La fecha límite para presentar los documentos es el día 20 de marzo. |Imagen Ilustrativa

Qué incluye la beca y dónde se puede tomar

El programa cubre el costo total del curso de inglés, el cual contempla nueve niveles correspondientes al nivel B1 y B+. Para esta segunda generación, se destinó una inversión de cinco millones de pesos.

Las y los participantes pueden elegir entre cinco sedes de PROULEX en el municipio:

Universidad

La Paz

Alcalde

Tecnológico

Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica.

Además, hay modalidades de lunes a viernes y sabatina con distintos horarios.

Un programa que busca ampliar oportunidades

Guadalajara Bilingüe forma parte de una política pública enfocada en fortalecer el desarrollo profesional y económico de la población, al facilitar el acceso al aprendizaje del idioma inglés.

En su primera generación participaron 614 beneficiarios, mientras que también se integraron 135 elementos de la Academia de Policía de Guadalajara, quienes recibieron capacitación como parte de su formación integral.

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