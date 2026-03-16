Pocos lo saben: conductores de Querétaro pueden obtener un seguro 100% gratis si hacen este trámite antes del 31 de marzo

Quienes circulan en Querétaro todavía tienen margen para acceder a un seguro 100% gratis si cumplen con un requisito fiscal antes del 31 de marzo: pagar el refrendo 2026 sin adeudos ni multas.

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El trámite que activa el seguro vehicular gratuito en Querétaro

El trámite clave para obtener este respaldo consiste en pagar el refrendo 2026 dentro del plazo oficial, hasta el martes 31 de marzo. No existe registro adicional ni solicitud aparte, porque la activación entra en automático.

Además del pago puntual, la autoridad exige que el propietario mantenga el vehículo sin adeudos previos y sin multas pendientes. Ese filtro define el acceso al seguro, así que cualquier cargo vencido deja fuera el beneficio gratuito estatal de 2026.

También importan las características del automotor. Solo participan automóviles y motocicletas de uso particular con valor depreciado de hasta 150 mil pesos, por lo que quedan excluidos los taxis de aplicación, unidades de arrendamiento y transporte público en Querétaro oficialmente.

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¿Qué cubre el seguro 100% gratis para conductores que paguen a tiempo?

Una vez cubierto el refrendo, el seguro gratuito protege al conductor con respaldo por responsabilidad civil en percances viales. La cobertura estatal llega a 35 mil pesos y la federal alcanza 100 mil, según el siniestro reportado en cada caso.

Dos siniestros estatales y uno federal

Cobertura en todo el territorio nacional

Servicio las 24 horas, los 365 días del año

Vigencia desde el pago del refrendo hasta el 31 de diciembre de 2026

En motocicletas, solo cubre daños a bienes muebles

El apoyo opera en todo el país, con servicio permanente durante los 365 días del año y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Para usarlo, el conductor paga deducible distinto en cada evento, según jurisdicción y número registrado.