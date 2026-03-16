Becas Atizapán 2026: confirman fechas de registro para recibir el apoyo de $4,000 pesos

El municipio de Atizapán de Zaragoza publicó la convocatoria de su programa de becas para 2026, dirigido a estudiantes desde preescolar hasta universidad que cursen estudios en instituciones públicas. El apoyo económico puede alcanzar los 4,000 pesos, según la modalidad elegida, y el registro se realizará en línea durante abril para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

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Fechas para hacer el registro para las Becas Atizapán 2026

Las autoridades municipales establecieron un periodo específico para que los estudiantes o sus familias completen el trámite de inscripción. El proceso será completamente digital y tendrá lugar durante el mes de abril de 2026.

Las fechas confirmadas son:



Inicio del registro : lunes 6 de abril de 2026

: lunes 6 de abril de 2026 Cierre de inscripciones: viernes 24 de abril de 2026

El programa está dirigido a alumnos de 3 a 25 años de edad que estudien en escuelas públicas del sistema educativo federal o estatal. La convocatoria abarca niveles de educación básica, media superior y superior.

Para completar el trámite será necesario cargar la documentación solicitada en formato digital dentro de la plataforma oficial del programa.

Qué tipos de becas ofrece el programa y cuánto dinero entregan

La convocatoria contempla tres modalidades de apoyo, cada una dirigida a distintas situaciones académicas o sociales de los estudiantes que viven en el municipio.



Beca por Vulnerabilidad Económica : dirigida a alumnos que cursan estudios en escuelas públicas dentro del municipio. El apoyo varía según el nivel educativo y puede ser de 3,000, 3,400 o 3,600 pesos.

: dirigida a alumnos que cursan estudios en escuelas públicas dentro del municipio. El apoyo varía según el nivel educativo y puede ser de 3,000, 3,400 o 3,600 pesos. Beca de Excelencia Académica : destinada a estudiantes con alto rendimiento escolar, específicamente con un promedio mínimo de 9.7 en la escala de 0 a 10. El apoyo económico en este caso es de 4,000 pesos.

: destinada a estudiantes con alto rendimiento escolar, específicamente con un promedio mínimo de 9.7 en la escala de 0 a 10. El apoyo económico en este caso es de 4,000 pesos. Beca por Diferentes Discapacidades: enfocada en estudiantes con discapacidad permanente certificada que residan en Atizapán de Zaragoza. El monto del apoyo es de 3,600 pesos.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para solicitar la beca?

Los aspirantes deberán demostrar que cumplen con varias condiciones establecidas en la convocatoria municipal. Además de residir en el municipio, tendrán que comprobar su inscripción en una institución educativa pública.

Entre los documentos solicitados se encuentran:



Acta de nacimiento del aspirante

CURP actualizado

Comprobante de domicilio

Documento que confirme la inscripción al ciclo escolar 2026

Identificación oficial del padre, madre o tutor, cuando el solicitante sea menor de edad

Comprobante de registro del trámite en línea

En algunos casos se requieren documentos adicionales. Por ejemplo, quienes soliciten la beca de excelencia deberán presentar la boleta final del ciclo escolar anterior para acreditar su promedio, mientras que los aspirantes a la beca por discapacidad tendrán que entregar un certificado médico emitido por una institución pública de salud.

El registro para las Becas Atizapán 2026 se realizará en línea a través del portal oficial del programa municipal, donde también se deberá descargar el comprobante del trámite una vez finalizada la inscripción.

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