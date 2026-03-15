Estas son las personas que obtendrán doble depósito de la Beca Benito Juárez 2026

Buenas noticias para quienes forman parte de la Beca Benito Juárez 2026, ya que en los próximos meses algunos beneficiarios recibirán un depósito doble del apoyo económico.

Sin embargo, es importante aclarar que este beneficio, de poco menos de $4,000 pesos, corresponde principalmente a estudiantes de preparatoria o bachillerato, quienes forman parte de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

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Por qué habrá un doble depósito de la Beca Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez explicó que el pago doble se debe a un ajuste en la dispersión de recursos al inicio del año.

Durante los primeros meses de 2026 hubo estudiantes que apenas completaron su registro en el programa o recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que el depósito correspondiente al primer periodo del año no se realizó para todos al mismo tiempo.

Para regularizar los pagos, el programa decidió acumular el apoyo que no se dispersó en el primer bimestre, de modo que los beneficiarios reciban el dinero correspondiente en un solo depósito posterior.

Este pago acumulado aplica tanto para estudiantes que ya formaban parte del programa (de continuidad) como para quienes se integraron recientemente al recibir su tarjeta o completar el proceso de registro.

Para obtener el doble depósito, todos los alumnos deberán de contar con su tarjeta activa. |Getty Images

Cuánto dinero recibirán los estudiantes

Actualmente, la beca para estudiantes de preparatoria entrega $1,900 pesos cada bimestre como apoyo para gastos relacionados con la educación.

Debido al ajuste en el calendario, el depósito acumulado equivale a dos bimestres, por lo que los beneficiarios podrían recibir 3,800 pesos en una sola exhibición.

A qué periodo corresponde el próximo pagoTras este ajuste, la siguiente dispersión del programa corresponde al bimestre marzo-abril de 2026, que es el periodo que normalmente se paga durante el mes de abril.

Como ocurre con otros programas sociales del Gobierno de México, los depósitos suelen realizarse de manera escalonada según el calendario oficial, que organiza las fechas de pago tomando en cuenta la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, donde se publican los calendarios actualizados y cualquier aviso relacionado con los depósitos.

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