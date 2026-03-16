Adiós a las multas en Jalisco: el programa que condonará el %100 de la deuda a estos contribuyentes

Desde marzo, las multas en Jalisco darán alivio a miles de personas con adeudos estatales, ya que el programa condonará 100% de sanciones y reducirá recargos. El beneficio alcanzará a contribuyentes con pendientes vehiculares y fiscales del ejercicio fiscal 2025 en toda la entidad estatal.

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Meses en los que aplica la condonación del 100% en Jalisco

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales 2026 ofrecerá la condonación total de multas entre los meses de marzo y mayo. Durante ese lapso, las personas con adeudos estatales obtendrán además un descuento de 90% en recargos, según el calendario definido por Jalisco.

El esquema mantendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, pero el mayor ahorro solo estará disponible en el primer tramo. A partir de junio, la autoridad reducirá los porcentajes de apoyo para multas y recargos estatales de forma.

La condonación no cubrirá el impuesto base, solo las multas y los recargos derivados del atraso. El sistema aplicará el beneficio de forma automática al pagar adeudos de refrendo vehicular, hospedaje y adquisición de vehículos generados hasta 2025 en Jalisco.

Requisitos para acceder al programa de regularización en Jalisco

Los contribuyentes con adeudos estatales pueden iniciar el trámite desde la plataforma digital del Gobierno en Línea de Jalisco, sin gestiones presenciales obligatorias para quienes ya cuenten con su registro activo. El sistema aplica los descuentos de forma automática al liquidar el saldo.

Requisitos para obtener el descuento:

Identificar el adeudo: Ingresar el número de placa o cuenta estatal en la plataforma de pago oficial.

Ingresar el número de placa o cuenta estatal en la plataforma de pago oficial. Generar la referencia: Obtener el documento de pago con los descuentos ya reflejados de manera inmediata.

Obtener el documento de pago con los descuentos ya reflejados de manera inmediata. Trámites presenciales: Para nuevas altas, acudir a la Dirección General de Orientación y Servicios en calle Magisterio #1499, Guadalajara.

Para quienes requieran inscribirse al Registro Estatal de Contribuyentes, la Hacienda Pública simplificó el proceso al eliminar varios requisitos previos. La recaudación del programa se destinará al Fideicomiso FINEDUC, fondo orientado a la construcción y equipamiento de escuelas en todo el estado.