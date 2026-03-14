El programa vehicular en Jalisco que permite ahorrar hasta 2,500 pesos en 2026 a conductores que cumplan este requisito

Para los dueños de automóviles, el gobierno de Jalisco puso en marcha para 2026 un programa vehicular con descuentos concretos: ahorra hasta 2,500 pesos al cubrir tres trámites en un solo pago, denominado “3x1”

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Programa 3x1 en Jalisco: tres trámites, un solo pago preferencial y un requisito necesario

El plan estatal retoma un esquema de beneficios fiscales con historial probado en Jalisco. Su propósito central es reducir adeudos acumulados, incentivar el cumplimiento de trámites y mejorar la calidad del aire en las principales zonas metropolitanas del estado.

El núcleo del plan es el “Paquetazo 3x1”, que agrupa placas, refrendo y verificación vehicular en un solo cobro preferencial. Para automóviles, el costo total del paquete es de 900 pesos, cifra que contrasta con el monto del pago individual de cada trámite por separado.

El programa aplica a conductores que cumplan el requisito de tener placas con diseños de Maguey, Gota, Minerva y modelos anteriores, que en conjunto representan el 70% del parque vehicular de Jalisco. Las placas del modelo Collage, emitidas desde 2019, quedan fuera del esquema porque ya cumplen con la normativa federal vigente.

¿Cómo aprovechar el programa vehicular en Jalisco?

Quien pague el refrendo por internet o en la recaudadora podrá activar la ruta del beneficio. Después recibirá un cupón por correo electrónico, documento clave para continuar con la verificación, la cita posterior y el cambio de placas en 2026.

Paga el refrendo en línea o en la recaudadora más cercana.

Revisa tu correo electrónico y localiza el cupón del programa.

Agenda la cita de verificación según la terminación de tus placas.

Programa la cita para la sustitución de placas.

Acude a la verificación en la fecha asignada.

Lleva tus placas actuales el día del cambio.

Tras la verificación, el siguiente paso será acudir a la cita para sustituir placas y entregar las actuales. Conviene revisar la terminación correspondiente antes de agendar, ya que el calendario oficial ordenará la atención y evitará contratiempos en recaudadoras estatales.