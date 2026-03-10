Es oficial en Jalisco: el programa de verificación vehicular entra en revisión por este motivo

El Congreso de Jalisco instaló una comisión especial para revisar a fondo el programa de verificación vehicular del estado. El órgano parlamentario, cuya presidencia recayó en un legislador del congreso local, entra en revisión por un motivo que sorprendió a todos los ciudadanos: detectar posibles irregularidades en su aplicación.

La comisión que revisará el programa vehicular en Jalisco

El Congreso del Estado formalizó la instalación de la Comisión Especial de Carácter Temporal para el Estudio y Análisis del Programa de Verificación Vehicular.

El plan de trabajo que guiará a la comisión resultó de las aportaciones de todos sus miembros. El análisis no se limita al programa en sí: también abarca posibles zonas de opacidad, incumplimientos contractuales e implicaciones jurídicas para el estado.

En esa misma sesión, los diputados aprobaron el Programa de Trabajo que orientará las actividades del cuerpo colegiado. Su objetivo central es elaborar un diagnóstico integral sobre el funcionamiento del esquema de verificación, con perspectivas económica, social, ambiental y financiera.

¿Qué revisará la comisión y cuáles son sus alcances?

Entre los ejes de análisis destaca la revisión del proceso licitatorio LPI01/2019 y del contrato folio 452/19 suscrito con una empresa extranjera proveedora del servicio. La evaluación incluirá montos, obligaciones, grado de cumplimiento y congruencia con la normatividad vigente en materia de adquisiciones.

La comisión también cotejará el programa jalisciense con esquemas similares aplicados en otras entidades federativas, a fin de identificar opciones de menor costo que conserven o mejoren los resultados ambientales.

Al término de los trabajos, el órgano parlamentario entregará un diagnóstico con recomendaciones concretas para el Poder Legislativo. El documento deberá orientar decisiones sobre la vigencia del contrato actual, incluidas las opciones jurídicas para su revisión, modificación o terminación anticipada.