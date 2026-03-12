Es oficial: Costco Toluca cerrará por 24 horas en esta fecha en el Edomex

Quienes acostumbran hacer compras en Costco en el Estado de México, deberán tomar previsiones, ya que la cadena confirmó que todas sus sucursales cerrarán durante 24 horas.

Pero no será solo en Toluca ni en las tiendas del Estado de México. De acuerdo con la misma compañía, todas las sucursales del país suspenderán operaciones el domingo 5 de abril de 2026.

Costco cerrará en todo México, incluido el Estado de México

La empresa acostumbra cerrar sus sucursales durante esta celebración para permitir que sus empleados tengan un día de descanso. Aunque la Pascua no es un feriado oficial en México, la compañía aplica esta política en varios países donde opera.

Esto significa que no habrá servicio durante 24 horas, ni en tiendas físicas ni en algunos servicios asociados a las sucursales.

Entre las ciudades donde Costco no abrirá ese día se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Querétaro

León

Tijuana

Cancún

Mérida

San Luis Potosí

Chihuahua

Aguascalientes

Veracruz

El Valle de México cuenta con 10 sucursales en total, entre la CDMX y el Estado de México. |Imagen Ilustrativa

Las tiendas de Costco en Edomex que cerrarán el 5 de abril de 2026

En el Estado de México, que junto a la Ciudad de México alberga la mayor cantidad de tiendas por estado, estas son las sucursales que permanecerán cerradas:

Costco Interlomas — Huixquilucan

Costco Satélite — Naucalpan

Costco Toluca — Metepec

Costco Coacalco — Coacalco

Costco Atizapán — Atizapán de Zaragoza

El cierre será solo por un día, por lo que las tiendas retomarán sus operaciones de manera normal el lunes 6 de abril de 2026, en sus horarios habituales.

or ello, la recomendación para los clientes es planear sus compras con anticipación, especialmente en sucursales con alta demanda como las del Estado de México.

