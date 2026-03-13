Adultos mayores en Nuevo León podrán pagar 25% menos en el refrendo 2026 si cumplen este requisito

El refrendo vehicular 2026 representa un gasto anual obligatorio para todos los propietarios de vehículos en México, pero los adultos mayores en Nuevo León tienen una ventaja concreta: pagar 25% menos con este requisito específico, siempre que su automóvil esté registrado a su nombre en el estado.

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¿Quiénes pueden acceder al descuento del refrendo 2026?

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) estableció un beneficio exclusivo para personas de 65 años o más desde enero de 2026. El descuento del 25% aplica sobre el costo total del refrendo vehicular en ese período.

Para acceder al beneficio, el interesado debe tener al menos un automóvil registrado a su nombre en Nuevo León, con modelo del año 2020 o anterior. El registro también debe estar vigente al momento del trámite.

Hay dos condiciones que anulan el descuento de forma automática. Si el titular tiene más de un vehículo registrado, el sistema no aplica la reducción; tampoco si existe un cambio reciente de propietario en el historial del automóvil.

Si eres mayor de 65 años, tienes un solo vehículo registrado a tu nombre en la entidad y su modelo es 2020 o anterior, aprovecha el descuento extra que se te aplica en el pago de tu refrendo anual. pic.twitter.com/8hLetwIV3o — Instituto de Control Vehicular (@ICVNL) January 7, 2026

¿Cuánto pagarán los adultos mayores en Nuevo León por el refrendo 2026?

El monto final cambia según el año modelo del vehículo, aun con la reducción para este sector. El Instituto de Control Vehicular precisó tres rangos de cobro para refrendo 2026, de modo que cada propietario identifique su pago real anual.

Modelos 2011 o anteriores: 524 pesos.

Modelos 2012 a 2016: 991 pesos.

Modelos 2017 a 2020: 2 mil 822 pesos.

Las cifras ya incluyen el descuento de 25%, por lo que no hace falta sacar cuentas extra antes del pago. Conviene revisar edad, propiedad, vigencia y modelo, porque cualquier incumplimiento deja sin efecto este beneficio en el refrendo estatal 2026.