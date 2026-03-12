Últimos días: productores en Jalisco pueden recibir hasta $950 pesos por tonelada y el apoyo cierra este día de marzo 2026

A pocos días del cierre, los productores de Jalisco aún pueden solicitar un incentivo para maíz blanco que alcanza 950 pesos por tonelada. El apoyo a este programa finaliza a finales de marzo 2026 y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pidió acelerar el trámite en las ventanillas autorizadas desde esta semana.

¿Cómo funciona el incentivo para maíz blanco para productores en Jalisco?

La Sader diseñó un esquema de dos niveles para este ciclo agrícola. El gobierno federal aporta 800 pesos por tonelada, mientras que el gobierno de Jalisco suma 150 pesos adicionales sobre ese monto base.

El resultado es un incentivo total de 950 pesos por tonelada, disponible para quienes cumplan los requisitos del programa Primavera-Verano 2025. El beneficio aplica directamente sobre la producción de maíz blanco registrada en la unidad productiva del solicitante.

A nivel nacional, la dependencia federal contabiliza ya 25 mil 702 pagos en seis estados del país. En ese universo, Jalisco forma parte del grupo inicial donde el programa opera, junto con Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

#Comunicado



Agiliza #Agricultura cerca de 26 mil pagos a productoras y productores de maíz blanco.



Un total de 30 mil 930 beneficiarias y beneficiarios se han acercado a las ventanillas y bodegas a tramitar su solicitud de incentivo en seis estados



Chihuahua y Tamaulipas… pic.twitter.com/0AFu3820hI — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) March 5, 2026

¿Cuándo vence el apoyo y dónde se puede tramitar?

La fecha límite para pedir el incentivo vence el 31 de marzo de 2026, según la mecánica operativa oficial. Por eso, la dependencia federal recomendó acudir pronto y evitar contratiempos durante el proceso de registro y revisión en ventanilla autorizada.

Los productores interesados pueden presentar su solicitud en:

Bodegas de almacenamiento

Distritos de Desarrollo Rural

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural

Oficinas de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

También pidió ordenar la comercialización del grano que todavía permanece en bodegas, con el fin de aprovechar el apoyo disponible. Para productores de Jalisco, el cierre de marzo marca una ventana corta para reunir documentos y cobrar ese recurso oficial.